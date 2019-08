Ansu Fati ist der jüngste Liga-Torschütze aller Zeiten des FC Barcelona

Ansu Fati vom ist durch seinen Treffer im Auswärtsspiel bei Osasuna zum jüngsten Liga-Torschützen aller Zeiten der Katalanen geworden. Der Mittelfeldspieler traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich in der zweiten Hälfte.

3 - Ansu Faty (16 years and 304 days) has become the third youngest player to score in LaLIga history, after Fabrice Olinga (16y & 98d) and Iker Muniain (16y & 289d). Future. pic.twitter.com/TdtV22nDCp