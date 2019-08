FC Barcelona: Ansu Fati debütiert mit 16 Jahren in LaLiga – Lob von Trainer Valverde

Der 16-jährige Ansu Fati hat beim 5:2-Sieg des FC Barcelona gegen Real Betis am Sonntagabend sein Debüt in gefeiert. Damit ist er der jüngste Spieler, der seit 1941 für die Katalanen in LaLiga aufgelaufen ist. Fati wurde in der 78. Minute für Carles Perez eingewechselt.

Mit 16 Jahren und 298 Tagen ist er der zweitjüngste Debütant in der Geschichte des amtierenden spanischen Meisters. Jünger war nur Vicenc Martinez, der 1941 erst 16 Jahre und 280 Tage alt war, als er erstmals für Barcelona aufgelaufen ist.

"Ansu Fati hat Qualität. Natürlich ist er noch sehr jung, doch man sieht, dass er Dinge kann, die uns in unserer Situation helfen können", lobte Trainer Ernesto Valverde den Teenager am Sonntagabend. "Er hat Selbstvertrauen, ist schnell und ein vielversprechendes Talent."

