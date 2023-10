Die Spieler von Manchester United sollen "angewidert" davon sein, wie Erik ten Hag Cristiano Ronaldo und Jadon Sancho behandelte.

WAS IST PASSIERT? Die Spieler von Manchester United sind offenbar "angewidert" von Erik ten Hags Umgang mit Jadon Sancho und Cristiano Ronaldo. Das habe der ehemalige Stürmer Alan Brazil von einer Insiderquelle erfahren.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut den Informationen von Brazil habe sich die komplette Kabine gegen ten Hag gewandt. Die Spieler seien demnach nicht einverstanden mit dem Umgang der beiden Stars von Seiten des Niederländers.

Ronaldo verließ United im vergangenen November, nachdem ihn ten Hag in der Hinrunde auf der Bank schmoren lassen hatte und er den Trainer und den Verein dann in einem Interview mit Piers Morgan heftig kritisierte.

Auch bei Sancho stehen die Zeichen auf Abschied, nachdem er sich vor einigen Wochen mit ten Hag gestritten hatte.

WAS WURDE GESAGT: "Das habe ich von einem Spieler von ManUnited gehört, der es jemandem erzählt hat, den ich sehr gut kenne", sagte Brazil beim britischen Radiosender talkSPORT. "Er sagte, dass die Spieler den Manager nicht akzeptieren. Sie mögen ihn überhaupt nicht. Allem Anschein nach sind sie angewidert von der Art und Weise, wie er Ronaldo behandelt hat - und sie sagen, dass Sancho ein großartiger Kerl ist, der sich die Seele aus dem Leib arbeitet."

Ronaldo war nach dem Zerwürfnis nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr gewechselt, während United seine erste Saison unter ten Hag mit der Qualifikation für die Champions League und dem Gewinn des Ligapokals abschloss. In der laufenden Saison haben die Red Devils jedoch wieder große Probleme in den Spielen - und auf dem Trainingsplatz.

Ten Hag verbannte Sancho aus dem Kader, weil er dessen Trainingsleistungen als unzureichend befand. Der frühere BVB-Spieler griff den Niederländer daraufhin in den sozialen Medien an. Falls überhaupt könnte der Engländer laut Medienberichten erst dann wieder zum Kader gehören, wenn er sich bei seinem Trainer entschuldigt.

WIE GEHT ES WEITER? Berichten zufolge will United Sancho im Wintertransferfenster loswerden, da ten Hag sein "störendes" Verhalten leid ist. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund ins Old Trafford im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro hat der 23-Jährige die Erwartungen nicht erfüllt und in 55 Premier-League-Einsätzen nur neun Tore erzielt. Der BVB soll laut einem Bericht der Sport Bild Abstand von einer Rückkehr des 23-Jährigen genommen haben. Im Gespräch sind aber wohl weiterhin Juventus Turin und der FC Barcelona.

Nach der Länderspielpause geht es für United am 21. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei Sheffield United in der Premier League weiter. Drei Tage später kommt der FC Kopenhagen für ein enorm wichtiges Champions-League-Spiel ins Old Trafford. Sancho dürfte dabei jeweils nicht im Kader stehen.

