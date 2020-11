Ex-United-Wunderkind Angel Gomes: Wie sich Nanis Ziehsohn bei Boavista Porto ins Rampenlicht spielt

Weil er bei Manchester United seiner Meinung nach zu wenig spielte, zog Angel Gomes im Sommer ablösefrei weiter. Nun spielt er sich ins Rampenlicht.

HINTERGRUND

Im vergangenen Sommer stand kurz davor, sich das nächste namhafte Talent aus zu schnappen, als es hieß, dass der BVB ein heißer Kandidat für eine ablösefreie Verpflichtung von Manchester Uniteds Angel Gomes sei.

Bekanntlich kam es anders. Gomes entschied sich tatsächlich gegen eine Vertragsverlängerung bei den Red Devils, doch statt Dortmund bekam der den Zuschlag. Dort unterzeichnete er ein Arbeitspapier bis 2025, der Ligue-1-Klub verlieh den englischen Juniorennationalspieler allerdings sofort an Boavisto nach , das Land, in dem sein Vater einst sogar Einsätze in der U21-Auswahl hatte.

Zu wenig Einsatzzeiten: Angel Gomes kehrte den Rücken

Dort schlägt der zweitjüngste United-Spieler in der Ligageschichte richtig ein. Zwei der sieben Partien verpasste er verletzt, doch in den anderen fünf Einsätzen gelangen dem Offensivspieler drei Tore und vier Vorlagen - und damit hat er einen erheblichen Anteil daran, dass der Klub aus Porto noch knapp über den Abstiegsrängen steht.

Bild: Imago Images / GlobalImagens

Mit nur 1,68 Metern Körpergröße fällt Gomes auf dem Platz sofort auf, seine überragende Ballbehandlung und seine schnellen Beine sind weitere Kennzeichen seines Spiels. Eigenschaften, die bei den United-Fans die Hoffnung nährten, das nächste Wunderkind in den eigenen Reihen zu haben. Doch der mittlerweile 20-Jährige war mit seinen Einsatzzeiten im Old Trafford nicht zufrieden und suchte deshalb das Weite.

Angel Gomes ist Ziehsohn von Ex-United-Star Nani

Es kam also nicht dazu, dass auch Nanis Cousin, für den Gomes fälschlicherweise lange gehalten wurde, mit United auf Trophäenjagd geht. Eine besondere Beziehung zu Nani, der mit Manchester die gewann und unter anderem auch vier Meisterschaften holte, hat Gomes dennoch.

"Nani ist so etwas wie mein Ziehvater", verriet er einst bei MUTV. "Er war wundervoll zu mir und hat mir viele Tipps gegeben. Ich bin einfach glücklich, einen Menschen wie ihn in meinen Leben zu haben." Kein Wunder, dass der ehemalige portugiesische Nationalspieler für den jungen Gomes zum Idol wurde.

Dennoch schlug er einen anderen Weg ein - und das scheint sich auszuzahlen. Nach der Saison steht dann die Rückkehr nach Lille an. Bekanntlich ist das - ähnlich zum BVB - nicht die schlechteste Adresse für talentierte Spieler. Eden Hazard, Nicolas Pepe oder Victor Osimhen können ein Lied davon singen.