Angebote aus der Premier League! Verlässt Alejandro Balde den FC Barcelona?

Ein Supertalent des FC Barcelona hat Begehrlichkeiten bei mehreren englischen Klubs geweckt.

Verliert der FC Barcelona schon bald Linksverteidiger Alejandro Balde? Laut der spanischen Zeitung Sport haben die starken Leistungen des 19-Jährigen in der aktuellen Spielzeit das Interesse mehrerer Klubs aus der Premier League geweckt. Welche das genau sind, wird in dem Bericht nicht erwähnt.

Barcelona will das Supertalent aber auf keinen Fall verlieren und laut Jorge Mendes, dem Berater des jungen Abwehrspielers, befinden sich die beiden Parteien seit mehreren Monaten in Gesprächen bezüglich einer Vertragsverlängerung. Der Kontrakt Baldes läuft noch bis 2024.

Alejandro Balde: Berater fordert "Wertschätzung"

Gleichzeitig gab Mendes laut Sport aber auch zu, dass sein Schützling aufgrund seines Einsatzes und seiner Geschwindigkeit in der Premier League sehr gefragt sei. Der 19-Jährige selbst will zwar am liebsten in Barcelona verlängern - allerdings verlangt sein Berater die gleiche Wertschätzung für ihn wie für andere Barça-Spieler wie Gavi und Araujo.

Das bedeutet konkret: Im Zuge der Vertragsverlängerung erwartet die Balde-Seite eine ordentliche Gehaltserhöhung. Mateu Alemany, Direktor der Fußballabteilung der Katalanen, rechnet mit einer Einigung zwischen beiden Parteien im kommenden Dezember oder Januar.

Getty Images

Der 19-jährige Spanier stammt aus der Nachwuchsschmiede der Blaugrana und spielt seit vergangenem Transfersommer fest für deren Profis. In der Spielzeit zuvor sammelte er immerhin fünf Einsätze für die erste Mannschaft Barças.