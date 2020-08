Liverpool-Verteidiger Robertson: "Messi würde in der Premier League den Torrekord brechen"

Liverpools Andy Robertson hat im Rätselraten um Lionel Messi eine klare Meinung: Der Superstar soll trotz seines Wechselwunschs in Barcelona bleiben.

Andy Robertson vom englischen Meister möchte in der Premier League nur ungerne auf Barcelonas wechselwilligen Starstürmer Lionel Messi treffen. In einem Interview mit ESPN darauf angesprochen, wie viele Tore der 33-Jährige in seiner ersten Saison im englischen Oberhaus schießen würde, antwortete Robertson: "Hoffentlich gar keine, weil er in Barcelona bleibt."

Sollte Messi aber tatsächlich im englischen Oberhaus aufschlagen, erwartet Robertson große Dinge von ihm, wie der schottische Nationalspieler ergänzte: "Wenn er das tut [in die Premier League wechseln, Anm. d. Red.], bin ich sicher, dass er sofort den Rekord brechen wird."

: Messis Klausel sorgt weiterhin für Verwirrung

Der sechsmalige Weltfußballer Messi setzte den FC Barcelona unlängst offiziell davon in Kenntnis, den Verein vor Ende seines bis 2021 laufenden Vertrages verlassen zu wollen. Hintergrund ist eine Klausel, die es dem Spieler ermöglicht, die Zusammenarbeit einseitig zu beenden. Die entsprechende Frist verstrich am 10. Juni. Wegen der ungewöhnlichen Saisondauer aufgrund der Corona-Pandemie glauben Messi und seine Anwälte aber, dass sie bis zum Ende der Spielzeit in der vergangenen Woche gezogen werden durfte.

Spaniens LaLiga sah sich inzwischen gezwungen, zu der vertraglichen Situation Stellung zu beziehen: Am Sonntag teilte sie mit, dass der Vertrag weiterhin in Kraft sei und eine gültige Ausstiegsklausel (in Höhe von 700 Millionen Euro) besitze. Es ist deshalb möglich, dass Messi den Fall bei der FIFA verhandeln wird.

Als heißester Anwärter auf die Dienste des 33-Jährigen wurde zuletzt Englands Vizemeister Manchester City gehandelt.