Andorra vs. Türkei: TV, LIVE-STREAM - die Übertragung der EM-Qualifikation

Am letzten Spieltag der EM-Qualifikation geht es für die Türkei nach Andorra. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Ein letztes Mal heißt es: Bühne frei für die Qualifikation für die . Dabei muss die beim absoluten Underdog in Andorra antreten. Das Duell startet am Sonntag um 20.45 Uhr.

Die Türkei tritt in Andorra an. Goal sagt Euch, wo das letzte Spiel der EM-Qualifikation zwischen den beiden Nationen im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Wer wissen will, wo die anderen Spiele der EM-Qualifikation gezeigt werden, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Zudem liefern wir auch die Aufstellungen ab circa 19.45 Uhr.

Andorra vs. Türkei: Das Spiel im Überblick

Duell Andorra - Türkei Datum 17. November 2019 | 20.45 Uhr Ort Estadi Nacional, Andorra la Vella (Andorra) Zuschauer 3.306 Plätze

Andorra vs. Türkei heute live im TV sehen: So geht's

Das Spiel zwischen Andorra und Türkei wird an diesem Sonntag kein Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft sein. Andorra gegen Türkei wird also nicht bei ARD, ZDF, RTL, Sky oder Sport1 zu sehen sein. Der Grund ist einfach: Die exklusiven Übertragungsrechte liegen beim Streaminganbieter DAZN.

Dennoch gibt es natürlich eine letzte Option, mittels derer Ihr das Spiel zwischen den beiden Nationen am Montag in voller Länge sehen könnt. Der LIVE-STREAM von DAZN ist dabei das Stichwort.

Andorra vs. Türkei heute im LIVE-STREAM sehen: DAZN

Das EM-Quali-Spiel zwischen Andorra und der Türkei wird also heute live und exklusiv im Stream von DAZN übertragen. Der Streamingdienst ist im Besitz sämtlicher Übertragungsrechte der Partien der Türkei in der EM-Qualifikation.

In werden alle Quali-Duelle (außer die des DFB-Teams) live im Stream zu sehen sein. Der zugehörige Stream geht um 20.40 Uhr, also wenige Minuten vor dem Anpfiff, auf Sendung.

Sobald die Startformationen beider Kontrahenten veröffentlicht wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Andorra vs. Türkei: Die Highlights auf DAZN

Nach Ende der Partie zwischen Andorra und der Türkei gibt es die Highlights der 90 Minuten auf der Plattform von DAZN. Der Streamingdienst, der seit dieser Spielzeit auch die Champions League und Europa League überträgt, zeigt die besten und wichtigsten Szenen der Qualifikation für die EM 2020 wenige Minuten nach Abpfiff der Partie. Dort gibt es also alle Höhepunkte!

