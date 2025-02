Amazon Prime Video, DAZN oder live im Free TV? Wo läuft Sporting vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE STREAM und Fernsehen?

Sporting Lissabon empfängt den BVB in der Champions League. Doch wo läuft der Kracher - Amazon Prime Video, DAZN oder im Free-TV? Hier erfahrt Ihr es.

Der BVB gastiert im Estádio José Alvalade in Lissabon und trifft dort am heutigen Dienstag, den 11. Februar, auf Sporting Lissabon. Die Partie der Champions League soll um 21 Uhr eröffnet werden.

Sporting CP vs. Borussia Dortmund heute im LIVE STREAM und Fernsehen: Wann ist der Anstoß?

Begegnung: Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund Spieltag: Playoff-Hinspiel Wettbewerb: Champions League Datum: 11. Februar 2025 Uhrzeit: 21 Uhr Ort: Estádio José Alvalade (Lissabon)

Sporting CP vs. Borussia Dortmund (BVB) heute live bei DAZN, Prime Video oder im Free TV? News, Form und Aufstellungen

Sporting CP News

erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Sporting CP vs. Borussia Dortmund heute im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Sporting Lissabon ist in der Liga weiterhin das Maß aller Dinge. In der Champions League geriet mit der Niederlage gegen Leipzig (1:2) und dem Unentschieden gegen Bologna (1:1) etwas Sand in das Getriebe. Den Klub plagen jedoch auch einige Verletzungssorgen: Star-Stürmer Viktor Gyökeres hat Oberschenkelprobleme, auch hinter Hidemasa Moritas Einsatz steht ein Fragezeichen. Mit Eduardo Quaresma, Pedro Goncalves und Nuno Santos ist die Verletztenliste nicht kurz.

Die Aufstellung von Sporting CP

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Borussia Dortmund News

Niko Kovac soll es nun nach Mike Tullberg richten. In der Liga bewegt man sich weiter im Mittelfeld und bleibt immens hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nach dem 3:1 gegen Donezk in der Champions League könnte es in diesem Wettbewerb weiter etwas Aufwind für die Borussen geben. Mit Niklas Süle und Felix Nmecha ist die Verletztenliste auch überschaubar.

Die Aufstellung von Borussia Dortmund

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn hier veröffentlicht.

Sporting CP vs. Borussia Dortmund: Der direkte Vergleich

Erst vier Mal trafen beide Teams in der Historie aufeinander - stets in der Champions League. Ein Unentschieden gab es noch nicht und vier Mal ging der BVB als Sieger vom Platz.

Zum ersten Mal in einer Knockout-Runde heißt es Sporting vs. BVB, alle Partien zuvor fanden in der Gruppenphase statt. Die BVB-Fans werden sich nicht gern an das letzte Aufeinandertreffen erinnern: Dort setzte es eine 1:3-Pleite, Emre Can flog vom Platz und der zu Aston Villa abgewanderte Donyell Malen traf auch erst in der Minute 90+3.

Duelle insgesamt 4 Siege Sporting 1 Siege BVB 3 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund 3:1 (Champions League, 24. November 2021)

Sporting vs. BVB heute im LIVE STREAM und live im TV: Nützliche Links