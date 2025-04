Amazon Prime oder DAZN? Wo wird BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona im Live Stream und live im TV gezeigt / übertragen?

Der BVB empfängt am Dienstag in der Champions League den FC Barcelona. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League steigen in dieser Woche die Rückspiele des Viertelfinales. Dabei bekommt es Borussia Dortmund am Dienstag (15. April) mit dem FC Barcelona zu tun. Der Anstoß dieser Begegnung erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert der Signal Iduna Park als Kulisse des Duells zwischen dem BVB und den Blaugrana. Vor sechs Tagen erlitt Borussia Dortmund im Hinspiel beim FC Barcelona ein 0:4.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Borussia Dortmund vs. FC Barcelona im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt Euch das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona bei Prime Video ansehen, wobei die Vorberichterstattung ab 20.00 Uhr läuft. Nach einer 30-tägigen Testphase müsst Ihr ein Jahres- oder Monatsabo abschließen und dafür im Normalfall 89,90 Euro und 8,99 Euro auf den Tisch legen. Als Azubis und Studenten profitiert Ihr sechs Monate lang von einem kostenlosen Zugang – danach erhaltet Ihr einen 50 % Rabatt.

Spiel Borussia Dortmund – FC Barcelona Wettbewerb Champions League, Viertelfinale, Rückspiel Datum Dienstag, 15. April 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

Anstoßzeit BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Barcelona

Champions League - Endrunde Signal Iduna Park

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona: Aufstellungen

News über den BVB

Borussia Dortmund benötigt nach dem 0:4 im Hinspiel in der Partie gegen den FC Barcelona ein sportliches Wunder.

Nach einem zehnten Platz in der Ligaphase hatte die Mannschaft von Niko Kovac im Playoff zur K.-o.-Phase Sporting Lissabon bezwungen. Der BVB hatte nach einem 3:0 in Portugal im Signal Iduna Park eine Nullnummer verzeichnet.

Anschließend hatte sich Borussia Dortmund im Achtelfinale gegen OSC Lille durchgesetzt. Auch gegen die Franzosen hatte der BVB zuhause ein Unentschieden (1:1) erreicht und auswärts gewonnen (2:1).

News über den FC Barcelona

Der FC Barcelona hatte in der Ligaphase sechs Siege, eine Punktteilung und eine Niederlage verzeichnet.

Damit hatte das Team von Hansi Flick als Zweiter das direkte Ticket für die K.-o.-Phase gelöst.

Anschließend entschieden die Blaugrana ihr Achtelfinale gegen Benfica für sich. Das gelang ihnen dank eines 1:0-Auswärtserfolges und eines 3:1 im Estadi Oiímpic Lluis Companys gelungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Barcelona: Die Tabellen

