Sergio Busquets hat sich angeblich für Abschied vom FC Barcelona entschieden

Die Entscheidung ist angeblich getroffen worden: Sergio Busquets wird den FC Barcelona im Sommer laut einem Medienbericht verlassen.

WAS IST PASSIERT? Sergio Busquets hat seinem Verein FC Barcelona angeblich mitgeteilt, dass er den Klub im Sommer, wenn sein Vertrag ausläuft, verlassen will. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge habe sich Busquets in den vergangenen Tagen Gedanken über seine sportliche Zukunft gemacht und dann eine Entscheidung getroffen. Die habe er am Dienstag auch dem Klub mitgeteilt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Die offizielle Verkündung steht noch aus. Busquets selbst will die Neuigkeit dem Bericht zufolge so schnell wie möglich an die Öffentlichkeit bringen, Barça könnte aber darauf drängen, damit zu warten, bis das Team den Gewinn der Meisterschaft perfekt gemacht hat. Das könnte schon am kommenden Sonntag im Derby gegen Espanyol passieren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 34-jährige Busquets stammt aus der Barça-Jugend und hat in seiner Profi-Karriere nie für einen anderen Klub gespielt. Mit den Katalanen wurde er achtmal Meister und siebenmal Pokalsieger. Außerdem holte er mit seinem Team dreimal die Champions League.

Mit Spanien wurde Busquets 2010 Weltmeister und 2012 Europameister.