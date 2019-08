Jürgen Klopp bestätigt: Alisson fehlt Liverpool für "die nächsten Wochen"

Liverpool muss vorerst auf Alisson verzichten. Eine Wadenverletzung setzt den Torwart laut Trainer Jürgen Klopp für mehrere Wochen außer Gefecht.

Champions-League-Sieger wird in den kommenden Wochen auf Alisson verzichten müssen. Das bestätigte Trainer Jürgen Klopp am Montagabend.

"Es ist eine Wadenverletzung, die ihn einige Wochen außer Gefecht setzen wird", wird der Coach auf der Vereinshomepage der Reds zitiert. "Ich möchte keine genaue Prognose abgeben, aber am Mittwoch wird er auf keinen Fall spielen können. Er wird uns die nächsten Wochen fehlen."

Liverpool vor Verpflichtung des vereinslosen Torwart Andy Lonergan

Nachdem der brasilianische Nationaltorwart beim 4:1-Sieg gegen Norwich City schon vor der Pause ausgewechselt werden musste, wurde bereits über eine Ausfallzeit von sechs Wochen spekuliert. Dies möchte Klopp nicht bestätigten: "Ali war in seiner Karriere kaum verletzt, daher müssen wir die Entwicklung abwarten", sagte er.

Statt Alisson wird in den kommenden Spielen Neuzugang Adrian zwischen den Pfosten der Reds stehen. Der Spanier kam kurz vor Transferschluss von Liga-Rivale West Ham United nach Liverpool. Back-up für den 32-Jährigen wird Andy Lonergan sein.

Nach Informationen von Goal und SPOX wird der 35-jährige Engländer schon am Mittwoch im europäischen Super Cup gegen den auf der Ersatzbank sitzen und einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben. Lonergan kommt in seiner Karriere auf insgesamt 335 Spiele in der zweitklassigen und war seit Sommer ohne Verein.