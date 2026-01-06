Beim Afrika-Cup geht es heute Dienstag (6. Januar) mit zwei weiteren Achtelfinals weiter. In einem der beiden treffen Algerien und die Demokratische Republik Kongo aufeinander. Um 17 Uhr geht es im Stade Prince Moulay El Hassan in Rabat (Marokko) los.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

Algerien vs. DR Kongo heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup?

Den Afrika-Cup gibt es exklusiv bei Sportdigital zu sehen. Das Duell zwischen Algerien und der Demokratischen Republik Kongo könnt Ihr sowohl im TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

Alternativ ist der Sportdigital-Stream auch über ein Abonnement bei MagentaSport oder DAZN verfügbar - so verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Spielaktion.

Anstoßzeit Algerien gegen DR Kongo

Afrika Nations Cup - Finale Moulay Hassan Stadium

Algerien vs. DR Kongo: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 13 J. Hadjam Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Algerien

Die algerische Auswahl ist beim Afrika-Cup bislang makellos, hat alle drei Gruppenspiele gewonnen und geht auch heute als Favorit gegen die DR Kongo ins Spiel.

News über DR Kongo

Doch auch die DR Kongo ist beim Turnier noch ungeschlagen und hat in der Gruppe D lediglich beim 1:1-Unentschieden gegen den Senegal Punkte liegen gelassen.

Form

Bilanz direkte Duelle

ALG Letztes Spiel COD 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Algerien 1 - 1 DR Kongo 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Algerien vs. DR Kongo: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Algerien vs. DR Kongo heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup? Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.