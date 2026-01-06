Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoAlgerien
Moulay Hassan Stadium
team-logoDR Kongo
Hier live sehen!Hier live sehen!
Marko Brkic

Algerien vs. DR Kongo heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup?

Algerien trifft im Achtelfinale des Afrika-Cups auf die Demokratische Republik Kongo. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Beim Afrika-Cup geht es heute Dienstag (6. Januar) mit zwei weiteren Achtelfinals weiter. In einem der beiden treffen Algerien und die Demokratische Republik Kongo aufeinander. Um 17 Uhr geht es im Stade Prince Moulay El Hassan in Rabat (Marokko) los.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

Algerien vs. DR Kongo heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup?

DAZNHier live sehen!
MagentaSportHier live sehen!
SportdigitalHier live sehen!

Den Afrika-Cup gibt es exklusiv bei Sportdigital zu sehen. Das Duell zwischen Algerien und der Demokratischen Republik Kongo könnt Ihr sowohl im TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. 

Alternativ ist der Sportdigital-Stream auch über ein Abonnement bei MagentaSport oder DAZN verfügbar - so verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Spielaktion.

Anstoßzeit Algerien gegen DR Kongo

crest
Afrika Nations Cup - Finale
Moulay Hassan Stadium

Algerien vs. DR Kongo: Aufstellungen

Algerien vs DR Kongo Voraussichtliche Aufstellungen

AlgerienHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestCOD
23
L. Zidane
2
A. Mandi
25
R. Belghali
21
R. Bensebaini
3
M. Dorval
7
R. Mahrez
22
I. Maza
10
I. Bennacer
14
H. Boudaoui
11
A. Hadj Moussa
18
M. Amoura
1
L. Mpasi-Nzau
2
A. Wan-Bissaka
26
A. Masuaku
22
C. Mbemba
4
A. Tuanzebe
8
S. Moutoussamy
14
N. Sadiki
6
N. Mukau
10
Théo Bongonda
13
M. Elia
17
Cédric Bakambu

4-3-3

CODAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Petkovic

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Desabre

Afrika Nations Cup
Algerien crest
Algerien
ALG
DR Kongo crest
DR Kongo
COD

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Algerien

Die algerische Auswahl ist beim Afrika-Cup bislang makellos, hat alle drei Gruppenspiele gewonnen und geht auch heute als Favorit gegen die DR Kongo ins Spiel.

News über DR Kongo

Doch auch die DR Kongo ist beim Turnier noch ungeschlagen und hat in der Gruppe D lediglich beim 1:1-Unentschieden gegen den Senegal Punkte liegen gelassen.

Form

ALG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

COD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/2
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

ALG

Letztes Spiel

COD

0

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

1

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
0/1
Beide Teams haben getroffen
1/1

Algerien vs. DR Kongo: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Algerien vs. DR Kongo heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup? Nützliche Links

Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0