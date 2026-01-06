Beim Afrika-Cup geht es heute Dienstag (6. Januar) mit zwei weiteren Achtelfinals weiter. In einem der beiden treffen Algerien und die Demokratische Republik Kongo aufeinander. Um 17 Uhr geht es im Stade Prince Moulay El Hassan in Rabat (Marokko) los.
Algerien vs. DR Kongo heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup?
Den Afrika-Cup gibt es exklusiv bei Sportdigital zu sehen. Das Duell zwischen Algerien und der Demokratischen Republik Kongo könnt Ihr sowohl im TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgen.
Alternativ ist der Sportdigital-Stream auch über ein Abonnement bei MagentaSport oder DAZN verfügbar - so verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Spielaktion.
Die algerische Auswahl ist beim Afrika-Cup bislang makellos, hat alle drei Gruppenspiele gewonnen und geht auch heute als Favorit gegen die DR Kongo ins Spiel.
Doch auch die DR Kongo ist beim Turnier noch ungeschlagen und hat in der Gruppe D lediglich beim 1:1-Unentschieden gegen den Senegal Punkte liegen gelassen.