Das dritte und letzte Gruppenspiel der Gruppe E beim Afrika Cup zwischen Äquatorialguinea und Algerien steht an. Ab 17 Uhr soll die Kugel im Stade Moulay Hassan (Rabat, Marokko) rollen. Lesen Sie hier die Spielvorschau Äquatorialguinea gegen Algerien.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Algerien vs. Äquatorialguinea im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup heute live?

Sportdigital zeigt sich für die Übertragung des Afrika Cups in Deutschland verantwortlich. Auch Äquatorialguinea vs. Algerien wird dort kostenpflichtig im TV und Livestream zu sehen sein. Mit dem Sportdigital+ Pass könnt Ihr ab 16.45 Uhr auf die Konferenz mit Jonathan Dreier als Kommentator oder das Einzelspiel mit englischem Originalkommentar zugreifen.

Auch mit einem Abonnement bei MagentaSport oder DAZN müsst Ihr durch eine Kooperation keine Sekunde des letzten Gruppenspiels verpassen. Die Übertragung von Sportdigital ist dort im Abo inbegriffen.

Anstoßzeit Äquatorialguinea gegen Algerien

Afrika Nations Cup - Grp. E Moulay Hassan Stadium

Äquatorialguinea vs. Algerien: Aufstellungen

News über Äquatorialguinea

Für Äquatorialguinea hätte es beim Afrika Cup bisher kaum schlechter laufen können: Die Mannschaft verlor zwei Mal knapp und kann nun nur noch auf Schützenhilfe sowie einen eigenen Sieg hoffen. Gegen Burkina Faso unterlag das Team um Ex-Schalke-Star Omar Mascarell in Unterzahl zum Auftakt mit 1:2 - Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) und Georgi Minoungou (Seattle Sounders) trafen beim Last-Minute-Doppelschlag von Burkina Faso (90.+5; 90.+8). Gegen den Sudan war durch ein Eigentor von Saúl Coco (74.) der Endstand von 0:1 die Folge.

News über Algerien

Algerien steht mit sechs Punkten bereits sicher im Achtelfinale: Zuletzt gewann das Team knapp mit 1:0 durch ein Strafstoßtor von Riyad Mahrez gegen Burkina Faso. Gegen den Sudan war es mit einem Mahrez-Doppelpack und einem Tor von Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) zumindest vom Ergebnis deutlicher (3:0).

Form

Bilanz direkte Duelle

Äquatorialguinea vs. Algerien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

