Afrika Nations Cup
team-logoÄquatorialguinea
Moulay Hassan Stadium
team-logoAlgerien
Janek Subke

Algerien vs. Äquatorialguinea im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup heute live?

Im Afrika Cup heißt es am heutigen Mittwoch, den 31. Dezember, in Gruppe E Algerien vs. Äquatorialguinea. Wo die Partie im Livestream und live im TV übertragen wird, zeigt Euch GOAL.

Das dritte und letzte Gruppenspiel der Gruppe E beim Afrika Cup zwischen Äquatorialguinea und Algerien steht an. Ab 17 Uhr soll die Kugel im Stade Moulay Hassan (Rabat, Marokko) rollen. Lesen Sie hier die Spielvorschau Äquatorialguinea gegen Algerien.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sportdigital zeigt sich für die Übertragung des Afrika Cups in Deutschland verantwortlich. Auch Äquatorialguinea vs. Algerien wird dort kostenpflichtig im TV und Livestream zu sehen sein. Mit dem Sportdigital+ Pass könnt Ihr ab 16.45 Uhr auf die Konferenz mit Jonathan Dreier als Kommentator oder das Einzelspiel mit englischem Originalkommentar zugreifen.

Auch mit einem Abonnement bei MagentaSport oder DAZN müsst Ihr durch eine Kooperation keine Sekunde des letzten Gruppenspiels verpassen. Die Übertragung von Sportdigital ist dort im Abo inbegriffen.

Äquatorialguinea crest
Äquatorialguinea
ÄGU
Algerien crest
Algerien
ALG

Anstoßzeit Äquatorialguinea gegen Algerien

Afrika Nations Cup - Grp. E
Moulay Hassan Stadium

Äquatorialguinea vs. Algerien: Aufstellungen

Äquatorialguinea vs Algerien Voraussichtliche Aufstellungen

ÄquatorialguineaHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-3-3

Home team crestALG
1
J. Owono
15
C. Akapo
21
E. Obiang
3
M. Anieboh
16
S. Coco
5
O. Mascarell
7
J. Machin
22
P. Ganet
10
E. Nsue
17
J. Miranda
6
I. Salvador
1
A. Mandrea
15
R. Ait Nouri
25
R. Belghali
21
R. Bensebaini
2
A. Mandi
6
R. Zerrouki
27
A. Boulbina
17
F. Chaibi
7
R. Mahrez
18
M. Amoura
9
B. Bounedjah

4-3-3

ALGAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Juan Micha

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Petkovic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Äquatorialguinea

Für Äquatorialguinea hätte es beim Afrika Cup bisher kaum schlechter laufen können: Die Mannschaft verlor zwei Mal knapp und kann nun nur noch auf Schützenhilfe sowie einen eigenen Sieg hoffen. Gegen Burkina Faso unterlag das Team um Ex-Schalke-Star Omar Mascarell in Unterzahl zum Auftakt mit 1:2 - Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) und Georgi Minoungou (Seattle Sounders) trafen beim Last-Minute-Doppelschlag von Burkina Faso (90.+5; 90.+8). Gegen den Sudan war durch ein Eigentor von Saúl Coco (74.) der Endstand von 0:1 die Folge.

News über Algerien

Algerien steht mit sechs Punkten bereits sicher im Achtelfinale: Zuletzt gewann das Team knapp mit 1:0 durch ein Strafstoßtor von Riyad Mahrez gegen Burkina Faso. Gegen den Sudan war es mit einem Mahrez-Doppelpack und einem Tor von Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) zumindest vom Ergebnis deutlicher (3:0).

Form

ÄGU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

ALG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

ÄGU

Letzte 3 Spiele

ALG

1

Sieg

1

Unentschieden

1

Sieg

1

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
0/3
Beide Teams haben getroffen
0/3

Äquatorialguinea vs. Algerien: Die Tabellen

