RB Leipzig: Verpflichtung von Patrik Schick angeblich geplatzt

RB Leipzig arbeitet intensiv an einer festen Verpflichtung von Angreifer Patrik Schick. Nun ist der Transfer des Tschechen angeblich gescheitert.

Der Deal zwischen und der bezüglich einer festen Verpflichtung von Patrik Schick ist angeblich geplatzt. Laut der Bild haben sich die Italiener aus den Verhandlungen zurückgezogen.

Schick muss daher nach Abschluss der Champions-League-Saison zurück in die italienische Hauptstadt. Grund für das Scheitern sind wohl die Forderungen der Roma.

RB Leipzig: Schick-Transfer gescheitert - bleibt der Stürmer dennoch in der ?

Die Giallorossi wollen den tschechischen Stürmer in diesem Sommer für rund 25 Millionen Euro verkaufen. RB dagegen hatte gehofft, Schick für ein weiteres Jahr auszuleihen und dann per Kaufoption fest zu binden. Die Kaufoption in diesem Sommer über 29 Millionen Euro ließ der Bundesligist jedoch verstreichen.

An Schick sind angeblich mehrere Premier-League-Vereine interessiert. Zudem wird er mit und in Verbindung gebracht.

Schick mit zehn Toren in 22 Bundesligaspielen

In der vergangenen Saison zählte der Angreifer zu den Leistungsträgern bei den Sachsen. In 22 Bundesligaspielen gelangen ihm zehn Treffer.

Sein Vertrag bei der Roma läuft noch bis 2022.