Bizarres Geburtstagsfoto: Alejandro Garnacho posiert mit besonderer Torte sowie "Lionel Messi" und "Cristiano Ronaldo"

Manchester Uniteds Supertalent hat seinen 19. Geburtstag auf eine ziemlich merkwürdige Art und Weise gefeiert.

WAS IST PASSIERT? Alejandro Garnacho hat seinen 19. Geburtstag am 1. Juli auf bizarre Art und Weise gefeiert. Der argentinische Nationalspieler von Manchester United posierte auf einem Bild von seiner Party mit einer riesigen Torte in den Nationalfarben Argentiniens. So weit, so halbwegs normal.

Die Torte wurde allerdings von zwei Kleinwüchsigen gehalten, die offensichtlich die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo darstellen sollten. Jedenfalls trugen sie Trikots der Nationalmannschaften von Weltmeister Argentinien und Portugal. Sie halfen Garnacho, die Torte zu tragen.

DAS BILD ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Auf dem Foto war womöglich auch ein Hinweis auf Garnachos nächste Rückennummer versteckt. Eine große '7' prangte dort. Das nährt Spekulationen, nach denen der talentierte Flügelspieler bei den Red Devils demnächst das prestigeträchtige Shirt mit der '7' bekommen soll. Diese ist frei, seitdem Superstar Cristiano Ronaldo United im vergangenen Herbst verlassen hat.

Für Garnacho beginnt demnächst in Manchester die Vorbereitung auf die neue Saison. Das erste Testspiel bestreitet der englische Rekordmeister am 12. Juli in Norwegen gegen Leeds United.