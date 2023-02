Alejandro Garnacho angeblich mit Manchester United über Vertragsverlängerung einig

Zahlreiche Top-Klubs sind angeblich an Alejandro Garnacho von Manchester United interessiert. Der Argentinier will nun aber wohl verlängern.

WAS IST PASSIERT? Alejandro Garnacho ist sich angeblich mit seinem Klub Manchester United über eine Vertragsverlängerung bis 2028 einig. Das berichtet ESPN.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des Argentiniers läuft bei den Red Devils noch bis 2024. Lange Zeit war nicht klar, ob er in Manchester bleiben oder zu einem der Top-Klubs wechseln möchte, die wohl an ihm dran sind. Dazu sollen unter anderem Real Madrid und auch der FC Bayern München gehören.

WIE GEHT ES WEITER? Garnacho winkt eine ordentliche Gehaltserhöhung - und sein Jahressalär soll dem Bericht zufolge Jahr für Jahr weiter ansteigen. Nur noch die Frage der Bildrechte muss laut ESPN geklärt werden, damit der Deal mit der Unterschrift des Spielers perfekt gemacht werden kann.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Garnacho wechselte von seinem Jugendklub Atlético Madrid 2020 zu Manchester United. Dort gehört er seit dieser Saison fest zum Kader der ersten Mannschaft.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In 13 Einsätzen in der Premier League kommt der Flügelspieler in dieser Saison auf zwei Tore und zwei Assists. Auch in der Europa League hat er schon einen Treffer erzielt.