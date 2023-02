Während Man United an einer Verlängerung mit Alejandro Garnacho arbeitet, bringen sich wohl mehrere Vereine in Stellung - darunter der FC Bayern.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat offenbar ein Auge auf Alejandro Ganacho von Manchester United geworfen. Wie die englische Zeitung Mirror berichtet, haben neben den Münchnern auch Real Madrid und Paris Saint-Germain Interesse an einer Verpflichtung des 18-Jährigen angemeldet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Herbst 2020 wechselte Garnacho von Atlético Madrid in die Jugend der Red Devils und etablierte sich dort seitdem im Profiteam von Erik ten Hag. Schon seit der Hinrunde arbeiten die Verantwortlichen in Manchester an einer vorzeitigen Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags. Mit dem neuen Arbeitspapier bis 2028 soll Garnacho auch finanziell bessergestellt werden, doch Bayern und Co. könnten noch dazwischenfunken.

WIE GEHT ES WEITER? Nicht nur auf Klubebene hat man von Garnachos Entwicklung Kenntnis genommen. So buhlen sowohl der spanische als auch der argentinische Verband um den Außenbahnstürmer, der aufgrund seiner doppelten Staatsbürgerschaft für beide Nationalmannschaften spielberechtigt wäre. Es bleibt somit gleich zweimal spannend.

IN ZAHLEN: Im vergangenen April feierte Garnacho unter Ralf Rangnick sein Debüt gegen den FC Chelsea. Seitdem lief der argentinische U20-Nationalspieler in 26 Pflichtspielen für United auf und steuerte drei Treffer sowie fünf Vorlagen bei.