Albanien vs. England heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung der WM-Qualifikation

Am 2. Spieltag der WM-Qualifikation muss England in Albanien ran. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Auf dem Weg zur WM 2022 in Katar steht am heutigen Sonntag, 28. März, das Qualifkationsspiel zwischen Albanien und England auf dem Programm. Das Spiel wird um 18 Uhr in der Arena Kombëtare in Tirana angepfiffen.

Einmal wurde England bisher Weltmeister - 1966 im eigenen Land. Heute wollen die "Three Lions" den nächsten Schritt zur WM 2022 in Katar machen. In Tirana treffen sie in ihrem zweiten Qualifikationsspiel auf Gastgeber Albanien. Dieses Spiel sollte England gewinnen, um sich eine gute Ausgangsposition in der Gruppe I zu erarbeiten. Nur der Erste hat am Ende die Qualifikation zur WM 2022 sicher in der Tasche.

Die Gruppe wird von Andorra, Ungarn, Polen und San Marino komplettiert.

Albanien vs. England: Goal liefert Euch alle Informationen zur WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM. Außerdem seht Ihr hier etwa eine Stunde vor Anpfiff des Spiels die Aufstellungen.

Albanien vs. England live: Das Spiel der WM-Qualifikation im Überblick

Wettbewerb WM-Qualifikation, 2. Spieltag, Gruppe I Begegnung Albanien vs. England Ort Arena Kombëtare, Tirana Anpfiff Sonntag, 28. März, 18 Uhr

Albanien vs. England: Die WM-Qualifikation heute live verfolgen

In Deutschland werden nur die Qualifikationsspiele des DFB-Teams live im Free-TV übertragen. Dank DAZN seid Ihr beim Spiel zwischen Albanien und England heute dennoch live dabei - und zwar im LIVE-STREAM.

Der Streamingdienst zeigt mit Ausnahme der deutschen Spiele alle WM-Qualifikationsspiele. Dafür hat sich DAZN die exklusiven Übertragungsrechte gesichert.

Albanien vs. England heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert`s

DAZN ist beim Spiel zwischen Albanien und England wenige Minuten vor Spielbeginn live dabei. Kommentiert wird das Spiel von Tobi Fischbeck.

Den Auftritt der Engländer in Albanien könnt Ihr sogar kostenlos sehen. Für Neukunden ist das Abonnement nämlich für die ersten vier Wochen gratis. Danach habt Ihr die Wahl zwischen einem Monatsabo (11,99 Euro monatlich) oder einem Jahresabo (einmalig 119, 99 Euro).

DAZN zeigt aber nicht nur die WM-Qualifikation. Neben Spitzenfußball aus der Champions League, der Europa League und der Bundesliga zeigt der Streamingdienst viele weitere europäische Topligen und Pokalwettbewerbe sowie weitere Sportarten. Einen Überblick über das komplette Angebot findet Ihr hier!

Die kostenlose DAZN-App ist mit allen Apple- und Android-Geräten kompatibel und auf vielen verschiedenen Endgeräten nutzbar. Hier findet Ihr die komplette Liste.

Albanien vs. England heute im TV und STREAM: Die Highlights bei DAZN

In der Mediathek von DAZN findet Ihr kurz nach Spielende die Highlights aller WM-Qualifikationsspiele - also auch die Höhepunkte der Partie zwischen Albanien und England.

Albanien vs. England heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn können wir mit den Startaufstellungen der beiden Mannschaften rechnen. Diese findet Ihr dann hier.

Albanien vs. England: Die WM-Qualifikation im LIVE-TICKER

Goal bietet zu allen WM-Qualifikationsspielen einen LIVE-TICKER an. Dieser ist natürlich kostenlos.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Albanien vs. England

Albanien vs. England heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick