Al-Nassr vs. Khaleej heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Wird das Spiel von Cristiano Ronaldo übertragen?

Heute steigt die Partie Al-Nassr vs. Khaleej. Doch wird das Spiel von Cristiano Ronaldo heute im TV und LIVE-STREAM übertragen? GOAL hat Infos.

In der saudischen Pro League werden in diesen Tagen die meisten Partien des 26. Spieltags ausgetragen. Hierbei steigt am Montag etwa das Spiel Al-Nassr vs. Khaleej. Der Anstoß im Al-Awwal Park at King Saud University erfolgt um 18.00 Uhr.

Al-Nassr feierte in seinem letzten Meisterschaftsspiel am 28. April einen Heimerfolg gegen Al-Raed (4:0). Damit kehrte die Mannschaft von Cristiano Ronaldo nach zwei sieglosen Auftritten in der Pro League in die Erfolgsspur zurück.

Khaleej feierte am Dienstag zu Hause gegen Al-Ettifaq (2:1) den zweiten Dreier in Serie. Zuvor nahmen die Gäste aus sieben Liga-Partien nur einen Punkt mit.

Heute treten in der saudischen Pro League Al-Nassr und Khaleej gegeneinander an. Doch könnt Ihr das Spiel von Cristiano Ronaldo heute im LIVE-STREAM und TV sehen – wird es übertragen? Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos dazu, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Spiel: Al-Nassr vs. Khaleej Datum: Montag, 8. Mai 2023 Uhrzeit: 18 Uhr Stadion: Al-Awwal Park at King Saud University (Riad)

Al-Nassr vs. Khaleej heute im TV anschauen

Sportdigital FUSSBALL sicherte sich die Ausstrahlungsrechte an den Partien von Cristiano Ronaldo mit Al-Nassr. Daher könnt Ihr exemplarisch Auftritte von CR7 in der saudischen Pro League mitverfolgen. Aber wird die Begegnung Al-Nassr vs. Khaleej heute im TV übertragen?

Al-Nassr vs. Khaleej heute bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Ihr könnt Euch das Spiel mit Cristiano Ronaldo heute live im Fernsehen anschauen. Allerdings benötigt Ihr einen Vertrag. Denn: Sportdigital FUSSBALL stellt einen Teil der Pakete von Sky und anderen Bezahldienstleistern dar. Zudem kooperiert der Sender mit DAZN. Ihr könnt beim Streaming-Anbieter unter anderem ein Jahres- oder ein Monatsabo buchen. Dafür müsst Ihr monatlich 29,99 Euro und 39,99 Euro auf den Tisch legen. Zudem könnt Ihr Euch auf der Homepage einen Überblick zu den weiteren Optionen verschaffen. Außerdem könnt Ihr hier zahlreiche weiterführende Infos finden:

Anschließend gelingt der Abschluss in Windeseile. Dasselbe trifft auf den darauffolgenden Vorgang zu. Als Besitzer von Smart-TVs solltet Ihr die Gratis-App installieren. Andernfalls könnt Ihr Eure Fernseher mit einem Notebook oder PC vernetzen. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel.

Sender: Sportdigital FUSSBALL

Sportdigital FUSSBALL Übertragung ab: 17.55 Uhr

17.55 Uhr Spielbeginn: 18.00 Uhr

Al-Nassr vs. Khaleej heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr ohne Fernseher klarkommen müsst, hilft Euch der LIVE-STREAM weiter. Damit könnt Ihr das Aufeinandertreffen Al-Nassr vs. Khaleej mit einem geeigneten Internetzugang von jedem beliebigen Ort aus sehen. Zudem könnt Ihr es mit zwei Optionen angehen.

Die Spiele von Cristiano Ronaldo gibt es LIVE bei Sportdigital.de

Sportdigital.de zeigt Euch die Übertragung der Begegnung Al-Nassr vs. Khaleej. Die Plattform verlinkt auf der Startseite sowie in der Mediathek darauf. Jedoch müsst Ihr einen Jahrespass, einen Monatspass oder einen 24 Stunden lang gültigen Tagespass erwerben. Dafür müsst Ihr respektive 44,99 Euro, 4,99 Euro und 2,99 Euro auf den Tisch legen.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Außerdem strahlt DAZN sein komplettes Angebot online aus. Das gilt auch für Programme seiner Partner wie Sportdigital FUSSBALL. Hiervon könnt Ihr nicht ausschließlich mit Notebooks und PCs, sondern ebenso mit Tablets und Smartphones profitieren.

Al-Nassr vs. Khaleej heute im LIVE-TICKER

Alternativ könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Spiel Al-Nassr vs. Khaleej im Bilde bleiben. Damit berichten zu allen nennenswerten Geschehnissen in Riad.

Im Pay-TV: Sportdigital FUSSBALL / DAZN Im LIVE STREAM: Sportdigital.de / DAZN Im LIVE TICKER: GOAL

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.