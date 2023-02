Al-Nassr vs. Al-Taawoun: Wird das Spiel von Cristiano Ronaldo heute im LIVE STREAM und TV übertragen?

Heute steigt das Spiel Al-Nassr vs. Al-Taawoun. Doch wird das Spiel von Cristiano Ronaldo im LIVE STREAM und TV übertragen? GOAL hat die Infos.

In der saudischen Pro League finden in dieser Woche die Partien des 17. Spieltags statt. Im Zuge dessen kommt es heute zum Aufeinandertreffen Al-Nassr vs. Al-Taawoun. Der Anstoß im Mrsool Park von Riad erfolgt um 16 Uhr.

Al-Nassr feierte zuletzt am 8. Februar einen Auswärtssieg bei Al-Wehda. Hierbei steuerte Cristiano Ronaldo alle vier Tore für die Elf von Rudi Garcia bei. Damit erzielte CR7 seinen 500. Treffer in einem Meisterschaftsspiel. Unmittelbar zuvor unterlag Al-Taawoun zu Hause gegen Al-Fateh.

Al-Nassr vs. Al-Taawoun: Die Eckdaten zum Spiel von Cristiano Ronaldo auf einen Blick

Spiel: Al-Nassr vs. Al-Taawoun Datum: Freitag, 17. Februar 2023 Uhrzeit: 16 Uhr Stadion: Mrsool Park (Riad)

Al-Nassr vs. Al-Taawoun heute live im TV anschauen

Sportdigital FUSSBALL sicherte sich die Senderechte an Partien von Cristiano Ronaldo mit seiner neuen Mannschaft. Somit könnt Ihr CR7 auch bei Al-Nassr auf die Beine schauen. Doch wird die Begegnung Al-Nassr vs. Al-Taawoun heute im TV übertragen?

Al-Nassr vs. Al-Taawoun heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Ihr könnt das Aufeinandertreffen in der saudischen Pro League heute im Fernsehen verfolgen. Jedoch benötigt Ihr hierfür einen Vertrag. Denn: Sportdigital FUSSBALL stellt einen Teil der Pakete von Sky sowie von weiteren Bezahlanbietern dar. Außerdem handelt es sich um einen Kooperationspartner von DAZN.

Dort könnt Ihr Euch exemplarisch für einen Unlimited Jahres- und Monatsvertrag entscheiden. Dafür müsst Ihr pro Monat 29,99 Euro oder 39,99 Euro ausgeben. Die Homepage beschreibt die weiteren Optionen. Überdies könnt Ihr Euch hier genauer zum Streaming-Anbieter einlesen:

Die Buchung gelingt in Windeseile und dasselbe trifft auf den darauffolgenden Vorgang zu. Hierbei gilt es für die Eigentümer von internetfähigen Fernsehern, die Gratis-App zu installieren. Zudem könnt Ihr Euer TV-Gerät mit einem Notebook oder PC vernetzen. Dafür benötigt Ihr ein HDMI-Kabel. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Al-Nassr vs. Al-Taawoun auf:

Sender: Sportdigital FUSSBALL

Sportdigital FUSSBALL Übertragungsbeginn: 15.55 Uhr

15.55 Uhr Spielbeginn: 16 Uhr

Al-Nassr vs. Al-Taawoun heute im LIVE STREAM sehen

Wenn Ihr ohne Fernseher klarkommen müsst, bilden die LIVE-STREAMS eine Alternative. Dadurch könnt Ihr Euch das Spiel Al-Nassr vs. Al-Taawoun mit einem geeigneten Internetzugang auch von unterwegs anschauen. Hierfür stehen Euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Alle Spiele von Cristiano Ronaldo gibt es LIVE bei Sportdigital.de

Bei Sportdigital.de findet Ihr die Ausstrahlung des Aufeinandertreffens Al-Nassr vs. Al-Taawoun sowohl auf der Homepage als auch in der Mediathek. Jedoch müsst Ihr einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro erwerben. Die erste Alternative ist für 24 Stunden ab dem Erwerb gültig.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Überdies zeigt DAZN sein gesamtes Angebot im Netz. Das trifft auch auf die Programme der Kooperationspartner wie Sportdigital FUSSBALL zu. Hierfür eignen sich zudem Tablets und Smartphones.

Zu Al-Nassr vs. Al-Taawoun via LIVE TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem könnt Ihr mithilfe des LIVE TICKERS von GOAL zur Begegnung im Bilde bleiben. Denn: Bei uns erfahrt Ihr alles zu den nennenswerten Geschehnissen in der Partie Al-Nassr vs. Al-Taawoun.

Im Pay-TV: Sportdigital FUSSBALL / DAZN Im LIVE STREAM: Sportdigital.de / DAZN Im LIVE TICKER: GOAL

Al-Nassr vs. Al-Taawoun: Die Aufstellungen zum Spiel von Cristiano Ronaldo

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.