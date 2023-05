Al-Nassr vs. Al-Shabab im LIVE-STREAM und TV sehen: Wird das Spiel von Cristiano Ronaldo heute live übertragen?

Heute kommt es zur Partie Al-Nassr vs. Al-Shabab. Doch wird das Spiel von Cristiano Ronaldo im LIVE-STREAM und TV übertragen? GOAL hat alle Infos.

In der saudischen Pro League gehen in diesen Tagen die Spiele der 28. Runde über die Bühne. Hierbei steigt am Dienstag etwa die Partie Al-Nassr vs. Al-Shabab. Der Anpfiff im Al-Awwal Park in der King Saud University ertönt um 20.30 Uhr.

Al-Nassr vs. Al-Shabab: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Al-Nassr feierte in seinem jüngsten Meisterschaftsspiel vor einer Woche einen Auswärtserfolg bei Al-Ta'ee. Damit gelang der zweite Sieg in drei ungeschlagenen Liga-Partien. Zwei Tage später verlor Al-Shahab zu Hause gegen Al-Wehda zum zweiten Mal am Stück.

Heute treffen in der saudischen Pro League Al-Nassr und Al-Shabab aufeinander. Doch wird das Spiel von Cristiano Ronaldo heute im LIVE-STREAM und TV übertragen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos hierzu, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

Al-Nassr vs. Al-Shabab: Die Eckdaten zum Spiel von Cristiano Ronaldo auf einen Blick

Spiel: Al-Nassr vs. Al-Shabab Datum: Dienstag, 23. Mai 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Al-Awwal Park at King Saud University (Riad)

Al-Nassr vs. Al-Shabab heute im TV anschauen

Sportdigital FUSSBALL hält die Senderechte an den Spielen von Cristiano Ronaldo im Trikot von Al-Nassr. Deshalb könnt Ihr Euch die Partien von CR7 in der saudischen Pro League anschauen. Doch wird das Aufeinandertreffen Al-Nassr vs. Al-Shabab heute im TV übertragen?

Al-Nassr vs. Al-Shabab heute bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Die Partie Al-Nassr vs. Al-Shabab gehört zu jenen mit Cristiano Ronaldo, die Ihr bei Sportdigital FUSSBALL sehen könnt. Jedoch kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Denn: Der Sender ist Bestandteil der Pakete von Sky und von weiteren Bezahlanbietern. Zudem stellt der Sender einen Kooperationspartner von DAZN dar. Ihr könnt beim Streaming-Anbieter etwa ein Unlimited Jahres- oder Monatsabo abschließen. Hierfür müsst Ihr monatlich 29,99 Euro oder 39,99 Euro ausgeben. Ihr könnt auf der Webseite eine Übersicht mit den weiteren Paketen finden. Zudem könnt Ihr Euch hier genauer einlesen:

Danach erfolgt der Abo-Abschluss im Handumdrehen. Anschließend solltet Ihr als Eigentümer von Smart-TVs die kostenfreie App installieren. Überdies könnt Ihr Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Al-Nassr vs. Al-Shabab mit Cristiano Ronaldo auf:

Sender: Sportdigital FUSSBALL

Sportdigital FUSSBALL Übertragung ab: 21 Uhr

21 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

Al-Nassr vs. Al-Shabab heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr kein TV-Gerät habt, könnt Ihr die Begegnung Al-Nassr vs. Al-Shabab via LIVE-STREAM verfolgen. Damit könnt Ihr Euch das Spiel von Cristiano Ronaldo mit einer adäquaten Verbindung von überall aus ansehen. Obendrein könnt Ihr die Partie in voller Länge miterleben. Hierfür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Die Spiele von Cristiano Ronaldo gibt es LIVE bei Sportdigital.de

Sportdigital.de ist die erste davon. Die Plattform verlinkt sowohl von der Startseite als auch in der Mediathek auf die Übertragung des Spiels in Riad. Doch Ihr benötigt wahlweise einen Jahrespass, Monatspass oder einen 24 Stunden lang gültigen Tagespass. Hierfür müsst Ihr 44,99 Euro, 4,99 Euro oder 2,99 Euro bezahlen.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Zudem zeigt DAZN sein komplettes Programm im Internet. Das trifft auch auf die Angebote der Kooperationspartner wie Sportdigital FUSSBALL zu. Hiervon könnt Ihr nicht nur mit PC und Notebooks, sondern zudem mit Smartphones sowie Tablets Gebrauch machen.

Al-Nassr vs. Al-Shabab heute im LIVE-TICKER

Überdies versorgt Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zur Partie Al-Nassr vs. Al-Shabab. Hiermit erfahrt Ihr alles zu den nennenswerten Ereignissen im Al-Awwal Park in der King Saud University.

Im Pay-TV: Sportdigital FUSSBALL / DAZN Im LIVE-STREAM: Sportdigital.de / DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Al-Nassr vs. Al-Shabab: Die Aufstellungen zum Spiel von Cristiano Ronaldo

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.