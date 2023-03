Al-Nassr vs. Al-Batin: Wer zeigt / überträgt das Spiel von Cristiano Ronaldo heute?

Heute findet die Partie Al-Nassr vs. Al-Batin statt. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel von Cristiano Ronaldo heute? GOAL hat für Euch alle Infos.

In der saudischen Pro League gehen in diesen Tagen die Begegnungen des 19. Spieltags über die Bühne. Im Zuge dessen steigt heute die Begegnung Al-Nassr vs. Al-Batin. Der Anpfiff im Mrsool Park von Riad ertönt um 18.30 Uhr.

Beide Kontrahenten kamen zuletzt am Samstag zum Einsatz. Hierbei führte Cristiano Ronaldo Al-Nassr mit einem lupenreinen Hattrick zu einem Auswärtserfolg gegen Damak.

Damit fädelte die Mannschaft von Rudi Garcia den dritten Sieg am Stück ein. Al-Batin beendete hingegen zu Hause gegen Al-Ittifaq eine Negativserie mit sechs Niederlagen und zwei Unentschieden.

Heute kommt es in der saudischen Pro League zur Partie Al-Nassr vs. Al-Batin. Aber wer zeigt / überträgt das Spiel von Cristiano Ronaldo heute? GOAL bietet Euch alle Informationen dazu, zum TICKER und zu den Startformationen.

Al-Nassr vs. Al-Batin: Die Eckdaten zum Spiel von Cristiano Ronaldo auf einen Blick

Spiel: Al-Nassr vs. Al-Batin Datum: Freitag, 3. März 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Mrsool Park (Riad)

Al-Nassr vs. Al-Batin heute live im TV anschauen

Sportdigital FUSSBALL hält die Ausstrahlungsrechte für die Spiele von Cristiano Ronaldo mit seinem aktuellen Team. Deshalb könnt Ihr CR7 auch im Dress von Al-Nassr spielen sehen. Doch läuft die Partie Al-Nassr vs. Al-Batin heute im Fernsehen?

Ihr könnt die Begegnung in der Saudi Pro League heute im TV sehen. Hierzu benötigt Ihr allerdings ein Abo. Denn: Sportdigital FUSSBALL ist ein Teil der Angebote von Sky und von weiteren Pay-TV-Anbietern. Zudem könnt Ihr von einer Kooperation mit DAZN profitieren.

Dafür müsst Ihr jedoch einen Unlimited Jahres- oder Monatsvertrag abschließen. Die beiden Optionen kosten monatlich 29,99 Euro oder 39,99 Euro. Die Webseite führt auch die anderen Pakete auf. Ferner könnt Ihr hier Details zum Streaming-Anbieter nachlesen:

Die Buchung des Abos gelingt im Handumdrehen. Im Anschluss daran müssen die Besitzer von Smart-TV-Geräten die Gratis-App herunterladen. Überdies könnt Ihr Eure Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Laptop verbinden. Doch notiert Euch nun die Schlüsseldaten zur Übertragung der Partie Al-Nassr vs. Al-Batin:

Sender: Sportdigital FUSSBALL

Sportdigital FUSSBALL Übertragungsbeginn: 18.25 Uhr

18.25 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

Al-Nassr vs. Al-Batin heute im LIVE STREAM sehen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, hilft Euch der LIVE STREAM weiter. Mit einem geeigneten Internetzugang könnt Ihr das Spiel Al-Nassr vs. Al-Batin mit Cristiano Ronaldo genauso gut von unterwegs aus verfolgen. Dazu stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

Sportdigital.de weist Euch auf der Startseite sowie in der Mediathek auf die Ausstrahlung der Begegnung Al-Nassr vs. Al-Batin hin. Ihr müsst allerdings einen Tagespass für 2,99 Euro, einen Monatspass für 4,99 Euro oder einen Jahrespass für 44,99 Euro kaufen. Ihr könnt die erstgenannte Alternative ab dem Kaufzeitpunkt für 24 Stunden benutzen.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Zusätzlich überträgt DAZN sein vollständiges Programm im Internet. Das funktioniert ebenso mit den Angeboten der Kooperationspartner wie Sportdigital FUSSBALL. Dafür könnt Ihr genauso gut Tablets und Smartphones verwenden.

Zu Al-Nassr vs. Al-Batin via LIVE TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem hilft Dir der LIVE TICKER von GOAL dabei, zur Partie Al-Nassr vs. Al-Batin am Ball zu bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen relevanten Ereignissen im Mrsool Park.

Al-Nassr vs. Al-Batin: Die Aufstellungen zum Spiel von Cristiano Ronaldo

