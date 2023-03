Al-Ittihad vs. Al-Nassr heute: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Cristiano Ronaldo im TV und LIVE STREAM?

Cristiano Ronaldo und Al-Nassr bekommen es heute mit Al-Ittihad zu tun. Wer zeigt / überträgt die Spiele von CR7 im TV und LIVE STREAM?

In der Saudi Pro League steht für Cristiano Ronaldo und Al-Nassr ein absolutes Spitzenspiel an. Der portugiesische Superstar und Kapitän des Tabellenführers trifft mit seinem Team auf den Zweitplatzierten Al-Ittihad. Anpfiff ist heute Abend um 18.30 Uhr deutscher Zeit im King Abdullah Sports City Stadium in der Nähe der Stadt Dschidda. Ob das Top-Spiel im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird, erfahrt Ihr nachfolgend.

Für Cristiano Ronaldo läuft es seit seinem Wechsel zu Al-Nassr prächtig. Der fünfmalige Gewinner des Ballon d'Or führt mit seinem Verein die Tabelle der Saudi Pro League an, in sechs Ligaspielen kommt der 38-Jährige auf acht Treffer sowie zwei Vorlagen. Damit liegt der Europameister von 2016 auf dem sechsten Rang der Torschützenliste, fünf Treffer fehlen ihm auf den ersten Platz. Dort steht aktuell noch sein brasilianischer Mannschaftskollege Talisca.

Aber auch Al-Ittihad hat einen starken Angreifer in seinen Reihen: Abderrazak Hamdallah. Der Marokkaner rangiert im Ranking auf dem zweiten Rang und erzielte in 16 Spielen 13 Tore. Auf ihn muss Al-Nassr heute Abend besonders aufpassen. Zudem ist das Team aus Dschidda so etwas wie der Angstgegner von Al-Nassr, der letzte Sieg gegen Al-Ittihad datiert aus dem Dezember 2018. Im Hinspiel gelang nach drei Niederlagen in den direkten Duellen zuvor mal wieder ein Remis, 0:0 hieß es am Ende.

Al-Nassr und Al-Ittihad bestreiten heute Abend ab 18.30 Uhr das Top-Spiel der Saudi Pro League. Wer zeigt / überträgt die Spiele von Cristiano Ronaldo im TV und LIVE STREAM?

Al-Ittihad vs. Al-Nassr heute: Wer zeigt / überträgt Cristiano Ronaldo live? Infos zur Partie

Paarung: Al-Ittihad - Al-Nassr

Wettbewerb: Saudi Pro League, 20. Spieltag

Anpfiff: 9. März 2023 (heute), 18.30 Uhr

Stadion: King Abdullah Sports City Stadium (Dschidda)

Al-Ittihad vs. Al-Nassr heute: Ist Cristiano Ronaldo in der Saudi Pro League im Free-TV oder Pay-TV zu sehen?

Im frei empfangbaren Fernsehen läuft die Saudi Pro League auf jeden Fall nicht, dafür aber im Pay-TV.

Für die Übertragung zeichnet Sportdigital Fußball verantwortlich, den Pay-TV-Sender könnt Ihr bei den meisten Anbietern gegen einen kleinen Aufpreis hinzubuchen.

Al-Ittihad vs. Al-Nassr heute: Wer zeigt / überträgt Cristiano Ronaldo im LIVE STREAM?

Den Zugang zum LIVE-STREAM könnt Ihr hingegen auch direkt bei Sportdigital Fußball selbst erwerben. Dafür habt Ihr die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten.

Die günstigste Variante ist der Tagespass für 2,99 Euro, alternativ stehen auch der Monatspass für 4,99 Euro oder der Jahrespass für 44,99 Euro zur Wahl. Zudem lässt sich auch über die Plattform OneFootball via Pay-per-view der LIVE-STREAM abrufen, kostenlos ist dies aber ebenfalls nicht.

Al-Ittihad vs. Al-Nassr heute: DAZN zeigt / überträgt Cristiano Ronaldo im LIVE STREAM

Sportdigital Fußball und DAZN kooperieren miteinander, daher ist der TV-Sender ebenfalls auf der Plattform zu finden. Auch an dieser Stelle wird allerdings ein Abonnement benötigt, es stehen verschiedene Pakete zur Auswahl.

Das Komplett-Paket kostet 39,99 Euro im Monat bzw. umgerechnet 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Damit habt Ihr Zugriff auf alle Live-Übertragungen, die der Streamingdienst im Portfolio hat. Infos zu den weiteren Paketen findet Ihr hier.

Al-Ittihad vs. Al-Nassr heute: DAZN zeigt / überträgt die Spiele von Cristiano Ronaldo im LIVE STREAM - Infos zum Anbieter

Al-Ittihad vs. Al-Nassr heute: Wer zeigt / überträgt Cristiano Ronaldo? Highlights und LIVE TICKER

Kurze Zusammenfassungen der Spiele von Al-Nassr findet Ihr bei OneFootball, DAZN und Sportdigital Fußball. Die Highlight-Clips werden zudem auch auf YouTube hochgeladen.

Einen verlässlichen LIVE-TICKER stellt Euch wie gewohnt GOAL zur Verfügung, dort halten wir Euch mit den wichtigsten Infos auf dem Laufenden.

Al-Ittihad vs. Al-Nassr heute: Wer zeigt / überträgt live? Die Übersicht