"Er sollte nicht hinreisen": Al-Hilals Trainer Jorge Jesus ärgert sich über Neymars Nominierung für die Selecão

Für Al-Hilal kann Neymar noch nicht auflaufen, trotzdem steht er im Kader der brasilianischen Nationalelf. Sein Trainer ist wenig begeistert.

WAS IST PASSIERT? Superstar Neymar wird seinem neuen Klub Al-Hilal aufgrund muskulärer Probleme bis auf weiteres fehlen. Das bestätigte sein Trainer Jorge Jesus im Rahmen einer Presskonferenz nach dem 1:1 im Ligaspiel gegen Al-Feiha.

WAS WURDE GESAGT? "Neymar ist verletzt angekommen, er hat kleinere muskuläre Probleme", so Jesus. Er wisse nicht, "wann genau er bereit ist, normal zu spielen und zu trainieren". Erwartet wird Neymars Debüt nach der Länderspielphase am 15. September gegen Al-Riyadh.

Gleichzeitig kritisierte Jesus die Entscheidung des brasilianischen Verbandes, Neymar in den Kader für die Anfang September anstehenden Länderspiele gegen Peru und Bolivien zu berufen: "Er sollte dem brasilianischen Team nicht zur Verfügung stehen, er sollte nicht hinreisen. Er befindet sich in der Reha."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Sein bis dato letztes Pflichtspiel absolvierte Neymar am 19. Februar für Paris Saint-Germain gegen OSC Lille. Vor wenigen Tagen wechselte der 31-jährige Brasilianer für 90 Millionen Euro von PSG zu Al-Hilal, wo er bis zu 150 Millionen Euro pro Jahr kassieren soll.

Im Vorfeld der Partie gegen Al-Feiha wurde er mit Feuerwerken feierlich vorgestellt.