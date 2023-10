Neymar, Vinícius Junior und Richarlison: Party mit Influencerinnen vor Brasiliens enttäuschendem Remis gegen Venezuela?

Vom Spiel ihrer Stars waren Brasiliens Fans ohnehin enttäuscht. Nun könnte auch deren Einstellung für Unmut sorgen.

WAS IST PASSIERT? Drei Offensivstars der brasilianischen Nationalmannschaft bereiteten sich angeblich keineswegs optimal auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Venezuela am Donnerstag (Ortszeit) vor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie der Journalist und Moderator Matheus Baldi in den Sozialen Medien berichtet, sollen Neymar, Vinícius Junior und Richarlison in der Nacht vor dem letztlich enttäuschenden 1:1 gegen Venezuela mit drei prominenten Influencerinnen gefeiert haben.

Eine der Damen, Leticia Sogiro, soll zudem am Freitagmorgen, also dem Morgen nach dem Spiel, dabei gesehen worden sein, wie sie das Mannschaftshotel der Selecão verließ.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gemeinsam mit Rodrygo bildeten Neymar, Vinicius und Richarlison Brasiliens Offensive gegen Venezuela. Innenverteidiger Gabriel Magalhães sorgte nach einer Ecke Neymars für die Führung, die Venezuelas Eduard Bello kurz vor Schluss aber noch ausglich.

Trotz des Patzers vor heimischer Kulisse steht Brasilien mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen derzeit auf Platz zwei der südamerikanischen Qualifikationsgruppe für die WM 2026. Im nächsten Spiel treten Neymar und Co. nun in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (deutsche Zeit) in Uruguay an.