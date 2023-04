Al-Adalah vs. Al-Nassr im LIVE-STREAM und TV: Wer überträgt das Spiel von Cristiano Ronaldo heute?

Heute steigt die Partie Al-Adalah vs. Al-Nassr. Doch wer überträgt das Spiel von Cristiano Ronaldo heute im LIVE-STREAM und TV? GOAL hat die Infos.

In der saudischen Pro League steht in diesen Tagen der Großteil der Begegnungen des 22. Spieltags auf dem Programm. Hierbei geht am Dienstag unter anderem die Partie Al-Adalah vs. Al-Nassr über die Bühne. Der Anpfiff in Al-Hasa ertönt um 21 Uhr.

Al-Nassr feierte zuletzt am 18. März einen Heimerfolg gegen Abha. Damit kehrte die Mannschaft von Rudi Garcia nach einer Auswärtsniederlage bei Al-Ittihad sofort auf die Siegerstraße zurück.

Cristiano Ronaldo leitete den Dreier ein. Al-Adalah nahm hingegen in den letzten beiden Auftritten vor der Länderspiel-Pause gegen Al-Raed und Al-Feiha insgesamt nur einen Punkt mit.

Heute treffen in der saudischen Pro League Al-Adalah und Al-Nassr aufeinander. Doch wer überträgt das Spiel von Cristiano Ronaldo heute im LIVE-STREAM und TV? GOAL versorgt Euch mit allen Infos dazu, zum TICKER und zu den Startformationen.

Al-Adalah vs. Al-Nassr: Die Eckdaten zum Spiel von Cristiano Ronaldo auf einen Blick

Spiel: Al-Adalah vs. Al-Nassr Datum: Dienstag, 4. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Prince Abdullah bin Jalawi Sports City Stadium (Al-Hasa)

Al-Adalah vs. Al-Nassr heute im TV anschauen

Sportdigital FUSSBALL hält die Ausstrahlungsrechte an Spielen von Cristiano Ronaldo im Trikot von Al-Nassr. Deshalb könnt Ihr Euch dort die Partien von CR7 in der saudischen Pro League ansehen. Doch läuft das Aufeinandertreffen Al-Adalah vs. Al-Nassr heute im TV?

Al-Adalah vs. Al-Nassr heute bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Ihr könnt Euch die Begegnung in Al-Hasa heute im Fernsehen anschauen. Allerdings entschied sich Sportdigital FUSSBALL diesmal für eine Aufzeichnung ab 23.10 Uhr. Außerdem kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Der Sender bildet einen Teil der Pakete von Sky und von anderen Bezahlanbietern. Zudem könnt Ihr von einer Kooperation mit DAZN profitieren. Dort könnt Ihr etwa ein Unlimited Monats- oder Jahresabo abschließen. Hierfür müsst Ihr monatlich 39,99 Euro oder 29,99 Euro bezahlen. Die Webseite zeigt Euch die weiteren Optionen. Überdies könnt Ihr hier etliche weiterführende Informationen zum Streaming-Anbieter finden:

Ihr erledigt die Buchung im Handumdrehen. Dasselbe gilt für den folgenden Schritt. Wenn Ihr einen internetfähigen Fernseher besitzt, solltet Ihr die kostenlose App herunterladen. Alternativ könnt Ihr Euer TV-Gerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden. Aber notiert Euch nun die Schlüsselinfos zur Ausstrahlung der Partie Al-Adalah vs. Al-Nassr:

Sender: Sportdigital FUSSBALL

Sportdigital FUSSBALL Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Übertragungsbeginn: 23.10 Uhr

Al-Adalah vs. Al-Nassr heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr auf den LIVE-STREAM zurückgreifen. Damit könnt Ihr das Spiel Al-Adalah vs. Al-Nassr mit einer adäquaten Internetverbindung von überall aus mitverfolgen. Dafür stehen Euch zwei Möglichkeiten zur Auswahl.

Die Spiele von Cristiano Ronaldo gibt es LIVE bei Sportdigital.de

Ihr könnt bei Sportdigital.de die Übertragung des Aufeinandertreffens Al-Adalah vs. Al-Nassr live mitverfolgen. Die Plattform weist darauf sowohl in der Mediathek als auch auf der Startseite hin. Allerdings benötigt Ihr einen Jahrespass, einen Monatspass oder einen 24 Stunden lang gültigen Tagespass. Hierfür müsst Ihr 44,99 Euro, 4,99 Euro oder 2,99 Euro bezahlen.

DAZN sendet das gesamte Angebot auch im Internet

Zudem sendet DAZN sein komplettes Programm im Internet. Das gilt auch für die Angebote der Kooperationspartner wie Sportdigital FUSSBALL. Hierfür eignen sich nicht ausschließlich PCs und Notebooks, sondern ebenso Smartphones und Tablets.

Al-Adalah vs. Al-Nassr heute im LIVE TICKER

Außerdem versorgt Euch GOAL mit seinem LIVE TICKER zum Spiel Al-Adalah vs. Al-Nassr. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Ereignissen in Al-Hasa.

Im Pay-TV: Sportdigital FUSSBALL / DAZN Im LIVE STREAM: Sportdigital.de / DAZN Im LIVE TICKER: GOAL

Al-Adalah vs. Al-Nassr: Die Aufstellungen zum Spiel von Cristiano Ronaldo

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.