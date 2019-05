Ersatz für Matthijs de Ligt? Ajax holt wohl Defensivtalent Lisandro Martinez aus Argentinien

Ajax Amsterdam verstärkt sich offenbar mit Verteidigertalent Lisandro Martinez. Der 21-Jährige spielt aktuell in seiner Heimat Argentinien.

Amsterdam steht Berichten zufolge unmittelbar vor der Verpflichtung des argentinischen Innenverteidigers Lisandro Martinez. Das melden TyC Sports und Voetbal International übereinstimmend.

Der 21-jährige Martinez spielt zurzeit bei Defensa y Justicia in seinem Heimatland und debütierte im März für die argentinische Nationalmannschaft. In dieser Saison stand Martinez in allen 25 Ligaspielen seines Vereins in der Startaufstellung und erzielt dabei zwei Tore.

Lisandro Martinez: Ersatz für Barca-Wunschspieler Matthijs de Ligt?

Beim Champions-League-Halbfinalisten Ajax wird das Talent auf Landsleute Lisandro Magallan und Nicolas Tagliafico treffen. Er könnte in die Fußstapfen von Innenverteidiger Matthijs de Ligt treten. Der Kapitän wird Ajax im Sommer verlassen, als heißer Anwärter auf seine Dienste gilt der FC Barcelona.

Als Ablösesumme für Martinez werden sieben Millionen Euro spekuliert. Sein Vertrag beim aktuellen argentinischen Tabellenzweiten Defensa läuft noch bis 2021.