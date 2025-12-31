Der Afrika Cup hält für den heutigen Mittwoch, den 31. Dezember, ein Kracher-Duell bereit: Gabun trifft auf die Elfenbeinküste. Im Stade de Marrakech rollt ab 20 Uhr der Ball. Lesen Sie hier die Spielvorschau Gabun gegen Elfenbeinküste.

Afrika Cup heute live: Elfenbeinküste vs. Gabun im Live Stream und live im TV sehen

Der Afrika Cup wird von einem Anbieter übertragen und das ist Sportdigital. Dort läuft Gabun vs. Elfenbeinküste kostenpflichtig im TV und Livestream. Marvin Kirsch kommentiert das Spiel ab 19.45 Uhr in der Konferenz - im Einzelspiel läuft die Übertragung mit dem englischen Originalkommentar.

Doch auch mit einem Abonnement bei MagentaSport oder DAZN könnt Ihr den Stream von Sportdigital empfangen und verpasst somit keine wichtige Sekunde des Duells.

Anstoßzeit Gabun gegen Elfenbeinküste

Afrika Nations Cup - Grp. F Stade de Marrakech

Gabun vs. Elfenbeinküste: Aufstellungen

News über Gabun

Die Gabuner müssen gegen die Elfenbeinküste gewinnen, um überhaupt noch Chancen aufs Weiterkommen haben zu können. Denn auch im zweiten Gruppenspiel gegen Mosambik gingen Aubameyang und Co. als Verlierer vom Platz. 2:3 hieß es am Ende gegen den Weltranglisten-102., der zugleich seinen ersten Afrika-Cup-Sieg im 17. Spiel holen konnte. Der 1:2-Anschlusstreffer vom Ex-Dortmunder (45.+5) reichte am Ende nicht aus. Beim ersten Gruppenspiel gegen den Mit-Favoriten Kamerun hatte sich die Elf trotz der 0:1-Pleite gut verkauft.

News über Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste hat bessere Chancen für den Achtelfinalzug: Im Auftaktspiel gegen Mosambik stand am Ende ein 1:0 auf der Anzeigetafel. Amad Diallo von Manchester United erzielte den von Franck Kessié (Al Ahli) vorbereiten Siegtreffer. Gegen Kamerun errang das Team im zweiten Gruppenspiel ein 1:1-Unentschieden.

Form

Bilanz direkte Duelle

Gabun vs. Elfenbeinküste: Die Tabellen

