Afrika Nations Cup
team-logoGabon
Stade de Marrakech
team-logoElfenbeinküste
Janek Subke

Afrika Cup heute live: Elfenbeinküste vs. Gabun im Live Stream und live im TV sehen

Im Afrika Cup stehen sich heute Gabun und die Elfenbeinküste gegenüber. Wie Ihr die Partie im Live Stream und live im TV sehen könnt, zeigt Euch GOAL.

Der Afrika Cup hält für den heutigen Mittwoch, den 31. Dezember, ein Kracher-Duell bereit: Gabun trifft auf die Elfenbeinküste. Im Stade de Marrakech rollt ab 20 Uhr der Ball. Lesen Sie hier die Spielvorschau Gabun gegen Elfenbeinküste.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Afrika Cup heute live: Elfenbeinküste vs. Gabun im Live Stream und live im TV sehen

Der Afrika Cup wird von einem Anbieter übertragen und das ist Sportdigital. Dort läuft Gabun vs. Elfenbeinküste kostenpflichtig im TV und Livestream. Marvin Kirsch kommentiert das Spiel ab 19.45 Uhr in der Konferenz - im Einzelspiel läuft die Übertragung mit dem englischen Originalkommentar.

Doch auch mit einem Abonnement bei MagentaSport oder DAZN könnt Ihr den Stream von Sportdigital empfangen und verpasst somit keine wichtige Sekunde des Duells.

Anstoßzeit Gabun gegen Elfenbeinküste

crest
Afrika Nations Cup - Grp. F
Stade de Marrakech

Gabun vs. Elfenbeinküste: Aufstellungen

Gabon vs Elfenbeinküste Voraussichtliche Aufstellungen

GabonHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-3-3

Home team crestELF
23
L. Mbaba
19
Jacques Ekomié
18
M. Lemina
13
M. Onfia
4
A. Moucketou-Moussounda
17
A. Poko
12
G. Kanga
22
I. Ndong
10
S. Babicka
20
D. Bouanga
9
P. Aubameyang
1
Y. Fofana
17
Guéla Doué
3
G. Konan
7
O. Kossounou
21
E. N'Dicka
18
Ibrahim Sangaré
8
Franck Kessié
6
S. Fofana
15
Amad
9
V. Bayo
10
W. Zaha

4-3-3

ELFAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Mouyouma

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Emerse Faé

Afrika Nations Cup
Gabon crest
Gabon
GAB
Elfenbeinküste crest
Elfenbeinküste
ELF

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Gabun

Die Gabuner müssen gegen die Elfenbeinküste gewinnen, um überhaupt noch Chancen aufs Weiterkommen haben zu können. Denn auch im zweiten Gruppenspiel gegen Mosambik gingen Aubameyang und Co. als Verlierer vom Platz. 2:3 hieß es am Ende gegen den Weltranglisten-102., der zugleich seinen ersten Afrika-Cup-Sieg im 17. Spiel holen konnte. Der 1:2-Anschlusstreffer vom Ex-Dortmunder (45.+5) reichte am Ende nicht aus. Beim ersten Gruppenspiel gegen den Mit-Favoriten Kamerun hatte sich die Elf trotz der 0:1-Pleite gut verkauft.

News über Elfenbeinküste

FBL-AFR-2025-MATCH 11-CIV-MOZGetty Images

Die Elfenbeinküste hat bessere Chancen für den Achtelfinalzug: Im Auftaktspiel gegen Mosambik stand am Ende ein 1:0 auf der Anzeigetafel. Amad Diallo von Manchester United erzielte den von Franck Kessié (Al Ahli) vorbereiten Siegtreffer. Gegen Kamerun errang das Team im zweiten Gruppenspiel ein 1:1-Unentschieden.

Form

GAB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

ELF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

GAB

Letzte 5 Spiele

ELF

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

3

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Gabun vs. Elfenbeinküste: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

0