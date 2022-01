Ganz Afrika blickt in den kommenden Wochen nach Kamerun: Im Land von Ex-Barca-Star Samuel Eto'o geht nämlich der Afrika-Cup 2022 über die Bühne, das Äquivalent zur Europameisterschaft.

Am 9. Januar eröffnete Gastgeber Kamerun das Turnier, das Finale steigt am 6. Februar in der Hauptstadt Yaounde. Dann werden wir also wissen, ob Algerien seinen Titel von 2019 verteidigen kann oder ob sich ein anderes Land zum Afrikameister 2022 kürt.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, welche Stars aus der Bundesliga beim Afrika-Cup 2022 mit von der Partie sind.

Afrika-Cup 2022: Die Eckdaten zum Turnier

Eröffnungsspiel 9. Januar 2022 Finale 6. Februar 2022 Austragungsort Kamerun Teilnehmer 24 (sechs Vierergruppen) Titelverteidiger Algerien Favoriten Senegal, Kamerun, Ägypten, Marokko, Algerien, Nigeria, Ghana, Elfenbeinküste

Afrika Cup, Bundesliga: Welche Stars aus Deutschland sind dabei?

Insgesamt neun Bundesliga-Klubs müssen in den ersten Wochen der Rückrunde auf einen oder mehrere ihrer Spieler verzichten, da sie für ihre Nationalmannschaften beim Afrika-Cup 2022 in Kamerun antreten.

Zwölf Stars aus dem deutschen Oberhaus sind beim Afrika Cup dabei, mit je zwei Spielern stellen der FC Bayern, RB Leipzig und Bayer Leverkusen die meisten Akteure aus der Bundesliga.

Mali hat dabei mit Amadou Haidara von RB Leipzig und Diadie Samassekou von der TSG Hoffenheim das größte Kontingent an Bundesligaspielern im Kader.

NAME VEREIN LAND LÄNDERSPIELE (Stand: 9. Januar) Edmond Tapsoba Bayer Leverkusen Burkina Faso 20 Amadou Haidara RB Leipzig Mali 24 Odilon Kossounou Bayer Leverkusen Elfenbeinküste 11 Ramy Bensebaini Borussia Mönchengladbach Algerien 42 Ilaix Moriba RB Leipzig Guinea 0 Taiwo Awoniyi Union Berlin Nigeria 1 Diadie Samassekou TSG Hoffenheim Mali 22 Ellyes Skhiri FC Köln Tunesien 40 Omar Marmoush VfB Stuttgart Ägypten 2 Eric Maxim Choupo-Moting FC Bayern München Kamerun 61 Bouna Sarr FC Bayern München Senegal 4 Aymen Barkok Eintracht Frankfurt Marokko 14

Afrika-Cup 2022: Sind noch weitere Spieler aus Deutschland dabei?

Neben den zwölf Spielern aus der Bundesliga sind noch vier weitere Fußballer von deutschen Vereinen zum Afrika-Cup gereist.

Zwei davon verdienen ihr Geld derzeit in der 2. Bundesliga, die anderen zwei spielen bemerkenswerterweise in der 4. Liga: Baboucarr Gaye, Torwart von Rot-Weiß Koblenz aus der Regionalliga Südwest, steht im Afrika-Cup-Kader von Gambia und war in der Nationalelf zuletzt sogar meist die Nummer eins.

Daniel Francis, 19-jähriger Linksverteidiger von Rot Weiss Ahlen aus der Regionalliga West, hat es derweil ins Aufgebot von Sierra Leone geschafft.

NAME VEREIN LIGA LAND POSITION Daniel-Kofi Kyereh FC St. Pauli 2. Bundesliga Ghana Offensives Mittelfeld Jamilu Collins SC Paderborn 2. Bundesliga Nigeria Linksverteidiger Baboucarr Gaye Rot-Weiß Koblenz Regionalliga Südwest Gambia Torwart Daniel Francis Rot Weiss Ahlen Regionalliga West Sierra Leone Linksverteidiger

Afrika-Cup 2022 live im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt das Turnier in Deutschland?

Den Afrika-Cup 2022 können Fans in Deutschland gleich bei mehreren Sendern live verfolgen. Pay-TV-Sender Sportdigital Fussball hat sich gemeinsam mit OneFootball die Rechte an der Übertragung des Turniers gesichert.

Sportdigital Fussball zeigt alle Spiele vom Afrika-Cup 2022 im TV und im LIVE-STREAM, während die Partien bei OneFootball kostenlos im STREAM zu sehen sind.

Dank der Kooperation mit Sportdigital können auch DAZN-Abonnenten alle Spiele des Afrika-Cups ohne zusätzliche Kosten live auf der Plattform sehen. Ein Monatsabo bei DAZN kostet 14,99 Euro, für ein Jahresabo werden einmalig 149,99 Euro fällig. HIER erhaltet Ihr alle weiteren Informationen zur Übertragung des Afrika-Cups 2022.

Afrika-Cup 2022: Das sind die Superstars des Turniers

Einige ganz große Namen des Weltfußballs sind beim Afrika-Cup 2022 zu bestaunen.

So gehen etwa die beiden Liverpool-Superstars Mohamed Salah (Ägypten) und Sadio Mane (Senegal) für ihr jeweiliges Land an den Start. Auch Riyad Mahrez (Algerien) oder Achraf Hakimi (Marokko) sind dabei.