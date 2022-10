AFC Richmond um Ted Lasso und Jamie Tartt in FIFA 23: Das steckt dahinter

Zuletzt kooperierte EA SPORTS bei FIFA 23 schon mit Marvel, nun sorgt eine weitere Zusammenarbeit durchaus für Aufsehen.

FIFA 23 ist mittlerweile weltweit erschienen und Zocker können sich in ihre Lieblings-Spielmodi stürzen.

Ob Ultimate Team, Karriere, Online-Saisons oder Pro Clubs, relativ schnell stolpert man dabei über den AFC Richmond oder Ted Lasso.

Sucht man für den Karrieremodus beispielsweise nach Stürmern mit möglichst großem Entwicklungspotenzial, taucht hinter den Namen Kylian Mbappé und Erling Haaland direkt Richmonds Jamie Tartt auf, obwohl vielen weder der Klub noch der Spieler selbst ein Begriff sein dürfte. Was steckt also dahinter?

AFC Richmond um Ted Lasso in FIFA 23: GOAL liefert alle Informationen

Nun auch in FIFA 23: Woher stammt der AFC Richmond?

Beim AFC Richmond handelt es sich um eine fiktive mittelmäßige englische Premier-League-Mannschaft aus der Serie "Ted Lasso", welche 2020 weltweit seine Premiere hatte und in kurzer Zeit große Erfolge feierte.

Ted Lasso ist dabei ein US-amerikanischer College-Football-Trainer, der ohne Erfahrung im Fußball den AFC Richmond übernimmt und dort mit etwas anderen Methoden erfolgreich sein will.

"Ted Lasso ist in kurzer Zeit und mit geringer Erfahrung zu einem Kulturphänomen geworden, das Millionen von Fans aus aller Welt die Leidenschaft des Fußballs und den Glauben an die eigene Stärke näherbringt", sagte David Jackson, VP of Brand bei EA SPORTS FIFA. "Wir freuen uns sehr, Ted und den AFC Richmond in FIFA 23 begrüßen zu dürfen."

EA SPORTS

Für Schauspieler Jason Sudeikis, der die Rolle des Ted Lasso spielt, geht mit der Integration in die Fußballsimulation FIFA ein Traum in Erfüllung.

"Es macht mich sehr glücklich und unheimlich dankbar, wie viele ganz besondere Momente ich in meiner Karriere schon erleben durfte. Und das ist definitiv einer der schönsten Momente", sagte der Emmy-Preisträger. "Die Jungs und ich sind langjährige FIFA-Fans und mit der Einbindung von Ted Lasso und des gesamten AFC-Richmond-Teams in die neueste Version des Spiels wird für uns alle wirklich ein Traum wahr."

AFC Richmond in FIFA 23: So könnt Ihr mit Ted Lasso und Co. spielen

Wie bereits angekündigt ist der AFC Richmond in diversen Spielmodi vertreten. Fans können "ihren authentischen Lieblingsverein", wie es in der Pressemitteilung des Herstellers heißt, im Karrieremodus, Anstoßmodus, Online-Freundschaftsspielen und Online-Saisons steuern.

In den Modi Ultimate Team und Pro Clubs können einige AFC-Richmond-Items wie Trikots, Choreos oder Manager-Objekte freigeschaltet werden.

Im Karrieremodus kann mit Lasso als Trainer bei Richmond selbst oder jedem anderen Verein gestartet werden. Die Nelson Road, das Stadion aus der Serie, ist ebenfalls ins Spiel integriert. Es gibt also viele Optionen, mit den Serienhelden zu interagieren.

"Die Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment beim Einbau des AFC Richmond ins Spiel ist ein weiteres Beispiel dafür, wie EA SPORTS die Grenzen zwischen Gaming, Entertainment und dem realen Fußball verschwimmen lässt", betonte der Hersteller. Zuletzt gab es bereits eine Kooperation mit Marvel, welche große Auswirkungen auf die Hero-Karten in FUT hat.