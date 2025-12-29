Ägypten vs. Angola live: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup heute im Live Stream und live im TV?

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt/überträgt Angola vs Ägypten heute live im Free-TV und Livestream?
|Sportdigital
|Hier ansehen
|DAZN
|Der Afrika-Cup live auf DAZN
|MagentaSport
|Hier live sehen
Die heutige Begegnung läuft bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream auf Sportdigital FUßBALL 2. Dort startet die Übertragung um 16.55 Uhr, also fünf Minuten vor dem Anpfiff. Für den Stream könnt Ihr zwischen einem Tagespass für 2,99 Euro, einem Monatspass für 4,99 Euro oder einem Jahrespass für 44,99 Euro wählen, was rechnerisch 3,75 Euro pro Monat entspricht.
Ihr könnte das Spiel wegen einer Kooperation jedoch auch auf DAZNmit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement verfolgen. Auch MagentaSport kooperiert mit Sportdigital.
Anstoßzeit Angola gegen Ägypten
Angola vs. Ägypten: Aufstellungen
News über Angola
Angola verlor sein Eröffnungsspiel mit 2:1 gegen Südafrika und markierte damit seine dritte Niederlage in einem Eröffnungsspiel der AFCON. Das zweite Spiel am vergangenen Freitag spielte Angola gegen Simbabwe 1:1.
News über Ägypten
Ägypten ist mit einem Last-Minute-Treffer von Mohamed Salah glimpflich in den Afrika-Cup gestartet. Der Superstar des FC Liverpool sicherte seinem Team in der Nachspielzeit einen 2:1-Erfolg (0:1) gegen Außenseiter Simbabwe, für den mit Jonah Fabisch ein Spieler vom Drittligisten Erzgebirge Aue in der Startelf stand.
In der zweiten Partie am vergangenen Freitag trennte sich Ägypten von Südafrika mit einem 1:0.