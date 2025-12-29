Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Lena Krey

Ägypten vs. Angola live: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup heute im Live Stream und live im TV?

Im Afrika Cup kommt es heute zum Duell zwischen Ägypten und Angola. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Gruppe B beim Afrika Cup kommt es am Montag (29. Dezember) zum Spiel zwischen Angola und Ägypten. Die Partie steigt im Stadion Agadir. Der Anpfiff ertönt um 17.00 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Angola vs Ägypten heute live im Free-TV und Livestream?

Die heutige Begegnung läuft bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream auf Sportdigital FUßBALL 2. Dort startet die Übertragung um 16.55 Uhr, also fünf Minuten vor dem Anpfiff. Für den Stream könnt Ihr zwischen einem Tagespass für 2,99 Euro, einem Monatspass für 4,99 Euro oder einem Jahrespass für 44,99 Euro wählen, was rechnerisch 3,75 Euro pro Monat entspricht. 

Ihr könnte das Spiel wegen einer Kooperation jedoch auch auf DAZNmit einem Super-Sports- oder einem Unlimited-Abonnement verfolgen. Auch MagentaSport kooperiert mit Sportdigital.

Anstoßzeit Angola gegen Ägypten

crest
Afrika Nations Cup - Grp. B
Stade Adrar

Angola vs. Ägypten: Aufstellungen

Angola vs Ägypten Voraussichtliche Aufstellungen

AngolaHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

5-3-2

Home team crestÄGY
1
H. Marques
4
Clinton Mata
13
To Carneiro
3
J. Buatu
5
D. Carmo
23
Show
16
Fredy
10
G. Dala
15
Beni
14
M. Benson
9
M. Nzola
23
M. El Shenawy
6
Y. Ibrahim
14
H. Fathi
12
M. Hamdi
8
E. Ashour
5
R. Rabia
25
Zizo
7
Trezeguet
19
M. Ateya
10
M. Salah
22
O. Marmoush

5-3-2

ÄGYAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Beaumelle

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Hassan

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

News über Angola

Angola verlor sein Eröffnungsspiel mit 2:1 gegen Südafrika und markierte damit seine dritte Niederlage in einem Eröffnungsspiel der AFCON. Das zweite Spiel am vergangenen Freitag spielte Angola gegen Simbabwe 1:1.

Afrika Nations Cup
Angola crest
Angola
ANG
Ägypten crest
Ägypten
ÄGY

News über Ägypten

Ägypten ist mit einem Last-Minute-Treffer von Mohamed Salah glimpflich in den Afrika-Cup gestartet. Der Superstar des FC Liverpool sicherte seinem Team in der Nachspielzeit einen 2:1-Erfolg (0:1) gegen Außenseiter Simbabwe, für den mit Jonah Fabisch ein Spieler vom Drittligisten Erzgebirge Aue in der Startelf stand.

In der zweiten Partie am vergangenen Freitag trennte sich Ägypten von Südafrika mit einem 1:0.

Form

ANG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

ÄGY
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

ANG

Letzte 4 Spiele

ÄGY

0

Siege

2

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
3/4
Beide Teams haben getroffen
3/4

Angola vs. Ägypten: Die Tabellen

