Ägypten - Südafrika: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Highlights, Aufstellungen und Co. - so wird der Afrika-Cup übertragen

Die K.o.-Runde des Afrika-Cups ist in vollem Gange! Nun stehen sich Ägypten und Südafrika gegenüber. Goal erklärt, wo das Achtelfinale zu sehen ist.

Die Vorrunde ist vorbei, nun stehen die Alles-oder-nichts-Spiele des Afrika-Cups an! Rekordmeister und Gastgeber Ägypten muss im Achtelfinale die Hürde Südafrika nehmen. Anpfiff ist heute Abend um 21 Uhr im International Stadium von Kairo.

Das Team um Superstar Mohamed Salah geht nach der Vorrunde ohne Punktverlust und ohne Gegentor in die K.o.-Runde. Mit zwei Treffern (eines davon ein sehenswerter Freistoß) hatte der Stürmer des maßgeblichen Anteil daran. Südafrika hingegen zitterte sich als Tabellendritter ins Achtelfinale.

Der afrikanische Kontinent spielt seinen Meister aus und Ihr könnt es live verfolgen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Ägypten vs. Südafrika: Die Daten zum Achtelfinale des Afrika-Cups

Duell Ägypten vs. Südafrika Datum Sa., 06. Juli 2019 | 21 Uhr Ort International Stadium, Kairo (Ägypten) Zuschauer 75.000 Plätze

Ägypten vs. Südafrika: Wird das Achtelfinale heute Abend im TV übertragen?

Mohamed Salah zaubert beim und das wollen nicht nur Fans des FC Liverpool miterleben. Doch läuft die Partie überhaupt im Fernsehen? Goal klärt auf.

Wird Ägypten gegen Südafrika heute Abend im Free-TV übertragen?

Im Fernsehen liefen in den letzten Wochen mit der Frauen-WM und der einige Live-Spiele im Free-TV. Für den Afrika-Cup sicherte sich allerdings kein Sender die Übertragungsrechte.

Die Partie zwischen Ägypten und Südafrika wird somit heute Abend auf keinem frei empfangbaren Kanal laufen.

Zeigt das Pay-TV das Spiel zwischen Ägypten und Südafrika?

Was das Free-TV versäumt, wird häufig vom Pay-TV-Sender Sky übernommen. Jedoch steht der Afrika-Cup auch nicht im Programm des Bezahlsenders. Die Partie wird also weder im Free-TV noch im Pay-TV laufen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Spiel dennoch live und völlig legal am Fernseher laufen zu lassen. Lest dazu den nächsten Abschnitt.

Ägypten vs. Südafrika: Den Afrika-Cup heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - wie funktioniert das?

Der Streaming-Anbieter DAZN sicherte sich die kompletten Übertragungsrechte des Afrika-Cups. Alle Spiele des Turniers werden dort live und exklusiv übertragen. Auch Ägypten gegen Südafrika wird heute Abend im LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt.

Wenige Minuten vor Anpfiff um 21 Uhr startet der Stream mit Kommentator Tom Kirsten und zeigt die kompletten 90 Minuten und gegebenenfalls die Verlängerung und das Elfmeterschießen.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, wird lediglich ein DAZN-Abonnement benötigt. Das gibt es für alle Neukunden einen Monat lang gratis zum Testen, anschließend wird eine Gebühr von 9,99 Euro monatlich fällig. Jeder, der noch kein Abo besitzt, kann sich die Partie heute Abend also völlig kostenlos anschauen.

Ist das Konto erstellt, könnt Ihr Euch über die DAZN-App (gibt es kostenlos im Google Play Store und im App Store) am Smartphone oder Tablet einloggen. Am PC, Laptop oder MacBook ist der Login ebenfalls möglich. Wer den Stream lieber am TV abspielen mag, kann sich die App für seinen Smart-TV runterladen oder die Playstation oder der Amazon Fire TV Stick mit seinem TV-Gerät verbinden.

Auf DAZN habt ihr mit dem Abo nicht nur Zugang zu den Streams des Afrika-Cups, auch der Gold Cup und das Finale der Copa America laufen beispielsweise beim Streaming-Anbieter. Einen Überblick über das komplette Programm bekommt Ihr hier.

Ägypten vs. Südafrika: DAZN zeigt die Highlights und das Re-Live des Achtelfinals

Wer die Live-Übertragung des Spiels heute Abend verpasst, kann beruhigt sein. Denn DAZN stellt schon kurz nach Abpfiff die besten Szenen zusammen und lädt einen Highlight-Clip hoch. Das Video ist anschließend jederzeit abrufbar.

Sollten die Highlights nicht ausreichen, bietet DAZN ebenfalls die Möglichkeit an, das komplette Re-Live des Spiels noch mal anzusehen.

Ägypten vs. Südafrika: Goal schreibt einen TICKER zur Partie heute Abend

Ihr seid heute Abend unterwegs, habt keinen LIVE-STREAM zur Hand, wollt aber dennoch schnellstmöglich über alle wichtigen Ereignisse informiert werden. Dann legen wir Euch den Ergebnis-TICKER von Goal wärmstens ans Herz.

Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Vorlage, keinen Wechsel und keine Karte. Klickt Euch dazu einfach unter diesem Link direkt dorthin. Der Ticker ist für Euch natürlich kostenlos.

Ägypten vs. Südafrika: Die Aufstellungen des Achtelfinals

Superstar Mohammed Salah wird sicherlich in der Startelf der Ägypter stehen. Wen der mexikanische Trainer Javier Aguirre neben Salah noch auf den Platz schickt und auf welche Elf der schottische Trainer der Südafrikaner Stuart Baxter setzt, lest Ihr hier, sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden.

Klickt Euch dazu später noch einmal rein.

