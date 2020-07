AC Milan vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Serie A live

Juventus ist auf bestem Kurs Richtung Titelverteidigung, sollte sich gegen Milan jedoch keinen Ausrutscher leisten. Goal weiß, wo das Spiel läuft.

Englische Woche in der italienischen ! Zum 31. Spieltag am heutigen Dienstagabend tritt Tabellenführer beim an. Anstoß im Guiseppe Meazza Stadion ist um 21.45 Uhr.

Juve steht derzeit mit sieben Punkten Vorsprung vor auf Platz eins der Tabelle. Bei acht verbleibenden Spielen ist die die neunte Meisterschaft in Folge jedoch noch lange nicht eingetütet.

Milan kämpft derzeit noch um die Teilnahme an der . Dazu muss das Team von Trainer Stefano Pioli - aktuell Platz sieben - jedoch noch den (6.) oder die (5.) überholen.

Das Top-Spiel am Dienstagabend solltet Ihr keinesfalls verpassen! Lest Euch deshalb alle Infos zur Übertragung von Milan gegen Juventus im TV und LIVE-STREAM durch. Zudem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

AC Mailand vs. Juventus Turin heute Abend live - das Spiel in der Übersicht

Partie AC Mailand vs. Juventus Turin Datum Dienstag, 7. Juli 2020 Uhrzeit 21.45 Uhr Ort Stadio Guiseppe Meazza, Mailand

AC Mailand vs. Juventus Turin: Wo läuft das Spiel heute Abend im LIVE-STREAM?

In ist die Meisterschaft bereits vergeben. Nun richten sich mehr Augen denn je nach , um zu sehen wer dort den Scudetto gewinnt. Aber wo muss man hierzulande einschalten, um die Serie A zu schauen?

AC Mailand vs. Juventus Turin: Wer zeigt das Spiel im LIVE-STREAM?

Die Antwort ist eindeutig: Der Streaming-Dienst DAZN ist heute Abend der exklusive Anbieter des Spiels AC Milan gegen Juventus Turin. Ab 21.30 Uhr könnt Ihr Euch dort einloggen und das Spiel verfolgen.

Moderator Sebastian Benesch und Kommentator Carsten Fuß haben dabei heute Abend einen ausgesprochenen Italien-Kenner an Ihrer Seite. Weltmeister und Ex-Inter-Profi Andreas Brehme begleitet Euch als Experte am Mikrofon.

Um auf das Angebot von DAZN zugreifen zu können, braucht Ihr jedoch ein Abonnement beim Streaming-Anbieter. Solltet Ihr noch keins haben, könnt Ihr Euch noch heute kurzfristig und spontan einen Zugang verschaffen und Milan gegen Juventus sogar kostenlos sehen.

Der erste Monat der Mitgliedschaft bei DAZN ist nämlich umsonst. Erst nach dem Gratismonat müsst Ihr Euch entscheiden, ob Ihr das Abo kostenlos wieder kündigen möchtet, oder das Angebot für 11,99 Euro monatlich verlängert.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung und wie Ihr sogar etwas Geld beim Abo sparen könnt, findet Ihr hier!



Quelle: imago images / HochZwei

AC Mailand vs. Juventus Turin: Wird die Serie A heute Abend live im TV gezeigt?

DAZN ist der exklusive Anbieter heute Abend bei der Übertragung von AC Mailand gegen Juventus Turin - so viel steht fest. Doch kann man das Spiel auch live im TV empfangen? Goal klärt auf.

AC Mailand vs. Juventus Turin per LIVE-STREAM am TV schauen - so klappt's

DAZN ist der exklusive Anbieter des Spiels. Das heißt auch, dass sich kein TV-Sender die Übertragungsrechte an Milan gegen Juve sichern konnte. Das bedeutet allerdings nicht, dass Ihr das Duell nicht am TV verfolgen könnt.

Der LIVE-STREAM von DAZN ist nämlich auch mit so gut wie allen Fernsehgeräten kompatibel. Dafür müsst Ihr Euch lediglich die DAZN-App auf den Smart-TV laden oder DAZN mithilfe der Playstation, Xbox One oder des Amazon Fire TV Sticks am Fernseher abspielen.

Die DAZN-App ist kostenlos in allen App Stores verfügbar! Lest Euch hier alle Infos zum Login durch.

AC Mailand vs. Juventus Turin: DAZN zeigt Euch die Highlights des Spiels

Ihr könnt das Spiel bei der späten Anstoßzeit um 21.45 Uhr nicht live verfolgen? Keine Sorge, denn DAZN lädt schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights hoch, das Ihr jederzeit abrufen könnt.

Somit könnt Ihr Euch auch morgen oder im Laufe der Woche die besten Szenen von Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic und Co. anschauen. Alles was Ihr dafür braucht, ist das DAZN-Abonnement. Hier gibt's noch mal alle Infos zur Registrierung.

AC Mailand vs. Juventus Turin: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Goal ist selbstverständlich auch beim Duell zwischen Mailand und Juventus vertreten und berichtet für Euch via LIVE-TICKER. Hier wird alles Wichtige aus dem San Siro in Höchstgeschwindigkeit getickert.

Zudem bekommt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken an die Hand - und das alles vollkommen kostenlos! Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

AC Mailand vs. Juventus Turin: Das sind die Aufstellungen

Kurz vor Anpfiff werden die Aufstellungen offiziell bekannt gegeben. Sobald das geschehen ist, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

AC Mailand vs. Juventus Turin heute Abend live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick