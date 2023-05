AC Milan vs. Inter Mailand: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - so wird das Champions-League-Halbfinale heute übertragen

Im Champions-League-Halbfinale trifft die AC Milan heute auf Inter Mailand. So verfolgt Ihr das Spiel im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER.

"Derby della Madonnina" in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League! Im Halbfinal-Hinspiel geht es am 10. Mai zwischen der AC Mailand und Inter Mailand um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Anpfiff der Partie ist heute um 21 Uhr im Giuseppe-Meazza-Stadion - und so seid ihr im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER dabei.

Der Jubel kannte nach dem Schlusspfiff keine Grenzen mehr. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel reichte der AC Milan im Viertelfinal-Rückspiel ein 1:1 gegen den italienischen Tabellenführer SSC Napoli, um erstmals seit 16 Jahren wieder in die Runde der letzten Vier einzuziehen. Zum Helden avancierte Keeper Mike Maignan, der in der Schlussphase einen Elfmeter hielt und auch sonst einige starke Paraden zeigte. Vor dem Duell mit Napoli schalteten die "Rossoneri" im Achtelfinale bereits Tottenham Hotspur aus.

Nun wartet allerdings der Stadtrivale Inter auf die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli. Gegen die Überraschungsmannschaft von Benfica Lissabon setzte sich der Triple-Sieger von 2010 letztlich ungefährdet mit 5:3 nach Hin- und Rückspiel durch, zuvor wurde bereits der FC Porto in die Schranken gewiesen (1:0, 0:0). "Es ist ein großer Erfolg für Inter, wir haben lange darauf gewartet", freute sich Coach Simone Inzaghi nach dem Viertelfinal-Rückspiel über das Halbfinal-Ticket.

Welcher Mailänder Klub verschafft sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel? So seht Ihr das Halbfinale zwischen Milan und Inter im TV und LIVE-STREAM.

AC Milan vs. Inter Mailand: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Übersicht zum CL-Halbfinale heute

Paarung: AC Milan - Inter Mailand Wettbewerb: Champions League, Halbfinale (Hinspiel) Datum: 10. Mai 2023 (heute), 21 Uhr Austragungsort: Giuseppe-Meazza-Stadion

AC Milan vs. Inter Mailand: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - läuft die Champions League heute im Fernsehen?

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr das Stadtderby nicht verfolgen. Die Rechte für die CL-Übertragungen liegen bei den privaten Anbietern DAZN und Amazon Prime Video.

Allerdings wird das Finale am 10. Juni in Istanbul im Free-TV zu sehen sein. Dann überträgt das ZDF live.

AC Milan vs. Inter Mailand: Überträgt DAZN oder Amazon Prime Video das Halbfinale heute live?

Das Hinspiel zwischen Milan und Inter seht Ihr nur mit einem DAZN-Abonnement. Amazon Prime Video überträgt immer dienstags eine Partie pro Spieltag exklusiv.

Anders als bei Prime Video habt Ihr bei DAZN zudem die Möglichkeit, das Spiel auch im Pay-TV zu verfolgen. Wie das funktioniert, lest Ihr nachfolgend.

AC Milan vs. Inter Mailand: Das Champions-League-Halbfinale heute live im Pay-TV

Verfügt Ihr über einen bestehenden Pay-TV-Vertrag, könnt Ihr die linearen Kanäle von DAZN gegen einen Aufpreis hinzubuchen. Informiert Euch dazu bei Eurem Anbieter.

Im Anschluss seht Ihr AC gegen Inter heute live bei DAZN 1. Die Übertragung beginnt um 20.10 Uhr mit der Vorberichterstattung, Anpfiff ist um 21 Uhr.

AC Milan vs. Inter Mailand: Die Champions League heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Natürlich könnt Ihr auch direkt beim Anbieter ein Abonnement abschließen, dafür habt Ihr die Wahl zwischen verschiedenen Paketen. Das vollständige Angebot sichert Ihr Euch mit dem Komplett-Paket für 39,99 Euro monatlich bzw. umgerechnet 29,99 pro Monat im Jahresabo. Weitere Infos zu den Möglichkeiten gibt's auf der DAZN-Website.

Nach der Anmeldung habt Ihr die freie Auswahl, auf welchem Endgerät Ihr den LIVE-STREAM abspielen wollt. Die Übertragung funktioniert sowohl auf dem Smart-TV als auch in der App, im Webbrowser und auf der Spielekonsole.

AC Milan vs. Inter Mailand: Champions-League-Halbfinale heute live auf DAZN - Infos zum Anbieter

AC Milan vs. Inter Mailand: Highlights und LIVE-TICKER zum Champions-League-Halbfinale

Highlights der Partie findet Ihr im Anschluss ebenfalls auf der Plattform. Zudem werden auch kurze Clips mit den wichtigsten Szenen vom ZDF-Sportstudio hochgeladen.

Um während des Spiels up-to-date zu bleiben, checkt unseren LIVE-TICKER von GOAL. Dort beschreiben wir nahezu in Echtzeit das Geschehen auf dem Rasen und halten Euch informiert.

