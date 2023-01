AC Milan vs. Inter Mailand heute live sehen: Gibt es eine Übertragung der Supercoppa?

Heute steigt das Derby AC Milan vs. Inter Mailand. Aber gibt es eine Übertragung der Supercoppa? GOAL weiß, wie Ihr das Spiel heute live sehen könnt.

Am Mittwoch steht in Saudi-Arabien die italienische Supercoppa auf dem Programm. Hierbei dient die Hauptstadt Riad als Schauplatz des Derbys AC Milan vs. Inter Mailand. Das Aufeinandertreffen im King Fahd International Stadium beginnt um 20 Uhr.

AC Milan und Inter Mailand lösten als amtierender Serie-A-Meister respektive Titelträger in der Coppa Italia das Ticket für die Supercoppa. Hierbei bezwangen die nominellen Gäste in der vergangenen Pokalsaison den Stadtrivalen im Halbfinale.

Allerdings feierten die Rossoneri im ersten Derby der Serie A 2022/23 einen Heimerfolg gegen die Nerazzurri.

Heute steigt in Saudi-Arabien das Derby AC Milan vs. Inter Mailand. Aber gibt es heute eine live Übertragung der Supercoppa? GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie in Riad sehen könnt.

AC Milan vs. Inter Mailand: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: AC Milan vs. Inter Mailand Datum: Mittwoch, 18. Januar 2023 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: King Fahd International Stadium (Riad)

AC Milan vs. Inter Mailand heute live im TV anschauen

DAZN befindet sich seit 2016 auf dem deutschen Markt und verfügt seither über die alleinigen Rechte an der Supercoppa. Im August 2021 verlängerte der Streaming-Anbieter seinen Vertrag bis inklusive der Saison 2023/24. Außerdem umfasst das Programm zum italienischen Fußball die Serie A sowie die Coppa Italia.

Die Supercoppa heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Falls Ihr davon Gebrauch machen wollt, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Wenn Ihr alle drei italienischen Wettkämpfe mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr seit dem 9. Januar 2023 das Paket DAZN Unlimited. Jene Nutzer, die ihre Abos zuvor erwarben, können für den gewohnten Preis darauf zugreifen.

Andernfalls müsst Ihr nun für die Jahres- und Monatsdeals 29,99 Euro und 39,99 Euro pro Monat auf den Tisch legen. Allerdings könnt Ihr die Supercoppa AC Milan vs. Inter Mailand ebenso mit Monatspaket DAZN World für 9,99 Euro mitverfolgen. Aber hier findet Ihr sämtliche Einzelheiten zu den Verträgen mit dem Streaming-Anbieter:

Unabhängig des Pakets erfolgt der Abschluss in Windeseile. Danach müssen sich die Besitzer von Smart-TVs ausschließlich um die Installation der kostenlosen Applikation kümmern. Außerdem könnt Ihr Euer Fernsehgerät mit einem PC oder Notebook verbinden. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel.

GOAL fasst für Euch die Eckdaten zur Ausstrahlung des Derbys AC Milan vs. Inter Mailand:

Übertragungsbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

AC Milan vs. Inter Mailand heute im LIVE STREAM sehen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt, könnt Ihr die Supercoppa auf saudischem Terrain mittels LIVE STREAM mitverfolgen. Denn: DAZN strahlt sein komplettes Programm online aus. Somit könnt Ihr das Derby AC Milan vs. Inter Mailand mit einem adäquaten Internetzugang von überall aus sehen.

Zur Supercoppa via TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem hält Euch GOAL mit seinem TICKER zur Supercoppa im Bilde. Wir informieren Euch damit zu allen relevanten Geschehnissen im Derby AC Milan vs. Inter Mailand auf saudischem Terrain. Obendrein senden wir Euch Push-Mitteilungen.

AC Milan vs. Inter Mailand heute live sehen: Gibt es eine Übertragung der Supercoppa?

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE STREAM: DAZN Im TICKER: GOAL

AC Milan vs. Inter Mailand: Die Aufstellungen zur Supercoppa

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.