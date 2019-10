AC Mailand: Pep Guardiola und Marc Overmars wohl im Fokus

Die AC Milan läuft den Erwartungen seit Jahren hinterher. Mit Pep Guardiola und Marc Overmars könnte nun wohl offenbar alles besser werden.

Die plant wohl eine Umstrukturierung in der Führungsebene und hat auf dem Posten des Trainers sowie des Sportdirektors laut einem Bericht der Mundo Deportivo mit Pep Guardiola und Marc Overmars zwei hochkarätige Namen im Visier.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Die US-Investmentgruppe Elliott Management, die den Klub 2018 übernommen hat, will mit Milan endlich wieder an glorreiche Zeiten anknüpfen - die letzte Meisterschaft liegt immerhin acht Jahre zurück, die letzte Teilnahme an der war in der Saison 2013/14.

Guardiola bei ManCity noch bis 2021 unter Vertrag

Guardiola, der einst den zum Triumph in der Königsklasse führte, soll für den Neustart der perfekte Trainer sein. Dessen Vertrag bei läuft allerdings noch bis 2021, während Milan Marco Giampaolo erst kürzlich wegen ausbleibender Erfolge entlassen hatte.

Trotz der hohen Transferausgaben kommt Milan einfach nicht in die Spur, ist aktuell einem Abstiegsplatz sogar näher, als einem Platz für den europäischen Wettbewerb. Deswegen soll mit Overmars auch ein neuer Sportdirektor installiert werden.

Die Rossoneri sind mit der Arbeit von Milan-Legende Paulo Maldini nur bedingt zufrieden, auch der mittlerweile zu PSG abgewanderte Leonardo konnte keine Erfolge vorweisen. Aber auch Overmars ist noch langfristig an gebunden, hat dort seinen Vertrag erst bis 2024 verlängert.