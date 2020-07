Bericht: AC Florenz will vereinslosen Mario Mandzukic verpflichten

Der ist offenbar an einer Verpflichtung des derzeit vereinslosen Mario Mandzukic interessiert. Das berichtet der italienische TV-Sender Sportitalia.

Demnach habe die Fiorentina dem 34-Jährigen bereits ein Vertragsangebot unterbreitet, wonach Mandzukic zwei Jahre an den Klub gebunden wäre und pro Saison rund drei Millionen Euro verdienen soll. Zudem bestehe die Option auf ein weiteres Jahr in Florenz.

Der kroatische Nationalspieler war im Januar nach viereinhalb Jahren bei Juventus ablösefrei zu Al Duhail gewechselt. Sein Kontrakt beim katarischen Erstligisten lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2021, allerdings wurde der Vertrag kürzlich im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst. Somit kann der Angreifer nun ablösefrei wechseln.

Auf Twitter schrieb Mandzukic zu seinem Abgang: "Ich schätze das Vertrauen und die Gastfreundschaft, die ich in Katar erhalten habe, und wünsche dem Verein und der Mannschaft für die Zukunft alles Gute."

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17🌪 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V