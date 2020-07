Halbes Jahr nach Abschied von Juventus: Mario Mandzukic löst Vertrag bei Al Duhail auf

Der ehemalige Bundesligastürmer Mario Mandzukic hat seinen Vertrag beim katarischen Erstligisten Al Duhail im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst. Das Arbeitspapier des 34-Jährigen lief ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2021.

I reached an agreement with @duhailsc management to terminate my contract by mutual consent. I appreciate the trust and hospitality that I have received in Qatar and I wish the best to the club and the team in the future. #mm17🌪 pic.twitter.com/DrJ2yBxp7V