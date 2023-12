Abschied vom FC Bayern München? Joshua Kimmich hat offenbar eine klare Tendenz

Verlässt Joshua Kimmich tatsächlich den FC Bayern München? Der Nationalspieler hat offenbar eine klare Tendenz.

WAS IST PASSIERT? Joshua Kimmich hat offenbar kein Interesse daran, den FC Bayern München in nächster Zeit zu verlassen. Das berichtet die Münchner Abendzeitung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Freitag war im Bild-Podcast "Bayern-Insider" berichtet worden, dass ein Verkauf von Kimmich im kommenden Sommer an der Säbener Straße durchaus denkbar wäre. Doch der Mittelfeldspieler selbst habe dem Bericht der AZ zufolge daran überhaupt kein Interesse.

Für Kimmich komme demnach weder im Winter noch im Sommer ein Abschied in Frage. Ebenfalls wurde die Behauptung dementiert, dass sich der 28-Jährige nach einem Berater umschauen würde, um die Suche nach einem neuen Verein anzukurbeln.

Kimmich fühle sich der Stadt München weiterhin sehr verbunden. Erst kürzlich soll er mit seiner Frau Lina und den vier gemeinsamen Kindern ein neues Haus bezogen haben.

WIE GEHT ES WEITER? Kimmich, dessen Arbeitspapier noch bis 2025 läuft, verfolge stattdessen große Ziele mit dem deutschen Rekordmeister. Eines davon sei das Erreichen des nächsten "Finale Dahoam" in der Champions League in anderthalb Jahren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kimmich geht seit 2015 auf Titeljagd mit dem FC Bayern München und gehört inzwischen zu den absoluten Topverdienern im Verein.

Auch in dieser Saison gehört er unter Trainer Thomas Tuchel zu den unangefochtenen Stammspielern. In der laufenden Spielzeit kommt Kimmich auf 20 Einsätze, vier Spiele verpasste er wegen einer Rotsperre und aus gesundheitlichen Gründen.