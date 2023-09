Ab nach Katar: Ex-FCB-Star Philippe Coutinho verlässt Aston Villa und wechselt zu Al-Duhail

Der Brasilianer Philippe Coutinho wird sich nach Ende der Transfer-Deadline in der Premier League für ein Jahr dem Katar-Klub Al-Duhail anschließen.

WAS IST PASSIERT? Philippe Coutinho wird in der kommenden Saison nicht für Aston Villa auflaufen. Wie der Klub am Freitag bestätigte, wird der Brasilianer für ein Jahr auf Leihbasis zu Al-Duhail wechseln. In der Qatar Stars League ist das Transferfenster noch geöffnet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Coutinho wechselte in der Rückrunde 2021/22 per Leihe zu Aston Villa und zeigte als Stammspieler gute Leistungen. Doch in der abgelaufenen Saison enttäuschte er und verlor seinen Stammplatz zum Winter. Ab Februar war er dann gar nicht mehr im Kader von Aston Villa. Zum Saisonbeginn 2023/24 spielte er zwar noch zwei Mal von der Bank, fehlte aber am 3. und 4. Spieltag erneut.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Philippe Coutinho kam 2010 aus Brasilien zu Inter Mailand, wechselte von dort zum FC Liverpool und schließlich per Rekordtransfer für beide Klubs in Höhe von 135 Millionen Euro zum FC Barcelona. Dort setzte er sich jedoch nicht durch, wurde zum FC Bayern München verliehen. Danach versuchte er es noch einmal bei Barça, setzte sich aber erneut nicht durch, weshalb er im Winter 2022 zu Aston Villa ging.