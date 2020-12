Bologna-Verteidiger Aaron Hickey ließ Bayern und Celtic abblitzen: "Bin mir sicher, einen großen Verein gewählt zu haben"

Aaron Hickey hat im Sommer den FC Bayern abblitzen lassen. Auch Celtic Glasgow habe ihn nicht von seinem Transfer zum FC Bologna abbringen können.

Linksverteidiger Aaron Hickey hätte im letzten Sommer auch zu Glasgow oder dem wechseln können. Das bestätigte der 18-Jährige, der sich stattdessen für einen Transfer zum italienischen Erstligisten entschied, in einem Interview.

"Bayern ist ein großartiger Verein, aber Bologna ist riesig", sagte Hickey im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport: "Ich bin mir sicher, dass ich einen großen Klub gewählt habe. Was mich am meisten überzeugt hat, ist die familiäre Atmosphäre, die ich sofort gespürt habe."

Bologna-Verteidiger Hickey dementiert Interesse von

Anfang August hatte die BBC berichtet, dass sich der deutsche Rekordmeister für Hickey interessiere und bereits erste Gespräche mit ihm geführt habe. In München wäre der Abwehrspieler aber wohl zunächst nur für die Zweitvertretung in der eingeplant gewesen.

Mehr Teams

Ende September machte schließlich Bologna das Rennen und holte Hickey für kolportierte zwei Millionen Euro Ablöse von Heart of Midlothian. Er betonte mit Blick auf die weiteren Transfergerüchte: "Manchester City wollte mich nicht unter Vertrag nehmen, Celtic schon."

Seine Entscheidung für Bologna bereut Hickey jedenfalls nicht. Unter Trainer Sinisa Mihajlovic kommt der schottische Verteidiger bereits auf acht Einsätze in dieser Saison: "In der zu spielen ist wie eine Landung auf dem Mond. Es ist erstaunlich", so der 18-Jährige.