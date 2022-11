54, 74, 90, 2006: Text, Bedeutung, Lyrics – alle Infos zum berühmten WM-Song der Sportfreunde Stiller

Zur Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland grölte gefühlt das ganze Land den Song der Sportfreunde Stiller. Hier gibt es alle Infos zum Lied.

Zur Weltmeisterschaft in Katar wird "54, 74, 90, 2006" wieder zur Hymne vieler Fans der deutschen Nationalmannschaft. Der Song der Sportfreunde Stiller ist einer der populärsten Fußballsongs hierzulande, das hat sich auch 16 Jahre nach seiner Veröffentlichung nicht geändert.

Wir erklären, was es mit dem Lied, seiner Entstehung und dem Text auf sich hat.

54, 74, 90, 2006: Der WM-Song der Sportfreunde Stiller

54, 74, 90, 2006 ist ein Lied der deutschen Band Sportfreunde Stiller und wurde am 5. Mai 2006 veröffentlicht - also etwas mehr als einen Monat vor dem Start der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Das Lied stammt von dem Album You Have to Win Zweikampf der Gruppe, welches genau zwei Wochen später erschien. Der Name des Albums ist eine Anspielung auf einen von Bixente Lizarazu geäußerten Zitat.

Das Album stieg zwar auf Platz zwei der deutschen Charts ein, richtig erfolgreich war aber nur der Song 54, 74, 90, 2006. Dieser behandelte vor dem Turnier 2006 die Hoffnung auf den Gewinn des vierten deutschen WM-Titels und wurde zur inoffiziellen Hymne der Weltmeisterschaft. Gleichzeitig verhalf der Track der Band Sportfreunde Stiller zum großen Durchbruch.

Die Lyrics des Songs 54, 74, 90, 2006

Eins, und zwei, und drei, und vier

'54, '74, '90, 2006

Ja so stimmen wir alle ein

Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein

Werden wir Weltmeister sein

Wir haben nicht die höchste Spielkultur

Sind nicht gerade filigran

Doch wir haben Träume und Visionen

Und in der Hinterhand 'nen Masterplan

Für unsren langen Wege aus der Krise

Und aus der Depression

Lautet die Devise

Nichts wie rauf auf den Fußballtrohn

(Eins und zwei und drei und)

'54, '74, '90, 2006

Ja so stimmen wir alle ein

Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein

Werden wir Weltmeister sein

Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal

Doch nur einer hält ihn fest, so ist das nun einmal

Die ganze Welt spielt sich um den Verstand

Doch der Cup bleibt in unserem Land

(Eins und zwei und drei und)

'54, '74, '90, 2006

Ja so stimmen wir alle ein

Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein

Werden wir Weltmeister sein

Beim ersten Mal war's 'n Wunder

Beim zweiten Mal war's Glück

Beim dritten Mal der verdiente Lohn

Und diesmal wirds 'ne Sensation

(Eins und zwei und drei und)

'54, '74, '90, 2006

Ja so stimmen wir alle ein

Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein

Werden wir Weltmeister sein

'54, '74, '90, 2006

Ja so stimmen wir alle ein

Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein

Werden wir Weltmeister sein

Und das ist das Finale

Inhalt und Bedeutung der Strophen von 54, 74, 90, 2006

Der Refrain ist sehr eingängig und zählt die Jahre der deutschen WM-Triumphe auf - 1954 in Bern, 1974 in München sowie 1990 in Rom. Das 2006 stand natürlich für die Hoffnung, den Titel bei der Heim-WM zum vierten Mal zu holen.

Strophe eins vergleicht die deutsche Fußballkultur mit der anderer Lände. Im Vergleich zu Nationen wie Brasilien ist der deutsche Fußball weniger für seine Zaubereien und Kunststückchen bekannt. Nichtsdestotrotz stand laut den Sportfreunden Stiller der Plan, den Fußballthron erneut zu erklimmen.

Im weiteren Verlauf des Songs ging es um die Gewissheit, dass der WM-Pokal in Deutschland bleibt. Weiterhin wurden die Eigenschaften aufgezählt, die mit den bisherigen Weltmeisterschafts-Siegen der deutschen verknüpft wurden und werden - beispielsweise das Wunder von Bern.

54, 74, 90, 2006: Ein echter Charterfolg

Der Song der Sportfreunde Stiller sicherte sich ziemlich schnell Platz eins der deutschen Charts und hielt sich ganze drei Wochen auf der Spitzenposition. Insgesamt verweilte das Lied 37 Wochen in der nationalen Hitliste.

Und sogar im Nachbarland Österreich kam 54, 74, 90, 2006 gut an. Die Single stieg auf Platz 31 ein und hielt sich insgesamt acht Wochen in den Chart.

Kritik an 54, 74, 90, 2006

Für den Erfolg des Sportfreunde Stiller-Songs sorgte wohl hauptsächlich die eingängige Melodie und der einfache Text, der sich perfekt mitgrölen lies - ein typisches Fußballlied eben. Bei Kritikern und der Fachpresse kam 54, 74, 90, 2006 allerdings weniger gut weg.

So schrieb die Website laut.de: "54, 74, 90, 2006 ist nicht besonders genial, aber auch nicht so unterirdisch, wie mancher glauben machen möchte." Gleichzeitig urteilte das Portal, der Song sei eben eine "Mitgrölnummer fürs studentische Bierzelt".

54, 74, 90, 2010 und weitere Versionen

Nachdem die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale der WM 2006 gegen Italien verlor war klar, dass sich die im Lied geäußerte Hoffnung auf den Titel im eigenen Land nicht erfüllen wird. Daher texteten die Sportfreunde Stiller schnell ein paar Textzeilen um und veröffentlichten noch im Juli den Nachfolger-Track 54, 74, 90, 2010.

Darin heißt es beispielsweise:

[...]

Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal

Am Kap der guten Hoffnung probieren wir's nochmal

Wir als Gast in Südafrika

Wird unser Traum dann endlich war

[...]

Zur Europameisterschaft 2008 veröffentlichten die Sportfreunde Stiller den Song 72, 80, 96, 2008 und spielte damit auf die EM-Triumpfe der DFB-Elf in den Jahren 1972, 1980 und 1996 an. Doch alle folgenden Lieder konnten nicht an den Hype von 54, 74, 90, 2006 anknüpfen - und um die Sportfreunde Stiller wurde es wieder ruhiger.

Sportfreunde Stiller: Neues Album vor der WM 2022 in Katar

Das neueste Album der deutschen Band erschien am 11. November - und damit kurz vor der WM 2022 in Katar. Ein WM-Song befindet sich darauf jedoch nicht. Vorwürfe, das Album wäre bewusst vor dem Turnier veröffentlicht worden, wies die Band von sich.

Stattdessen distanzierte sich die Gruppierung im Gespräch mit der Deutschen-Presse-Agentur deutlich von dem Turnier im Wüstenstaat: "Mit dieser WM können wir uns nicht identifizieren. Sie zeigt die Verrohung des Kapitals. Das ist schon pervers", sagte Sänger und Songschreiber Peter Brugger.

Toll fände er es, wenn alle Zuschauer welweit die WM boykottieren würden: "Das würde mich begeistern. Da wäre ich dabei."

Fußball, WM 2022 in Katar: Das Turnier im Kurz-Überblick