FC Bayern: Thomas Tuchel zählt Sadio Mané an - Neuer-Einsatz zum Start "zu ambitioniert"

Tuchel spricht zum Trainingsauftakt über die wichtigsten Personalien inklusive Sadio Mané, Manuel Neuer und Leon Goretzka.

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München hat das heißeste Thema des Bundesliga-Transfersommers unkommentiert gelassen. Auf die Frage nach einer möglichen Verpflichtung des englischen Superstars Harry Kane (Tottenham Hotspur) sagte Tuchel am Samstag, er gebe eine "ganz langweilige Antwort: Ich gebe keinen Kommentar ab zu Spielern, die nicht bei uns unter Vertrag sind. Das gilt auch für diesen Spieler."

Selbstverständlich, generell sei der Verein auf der Suche nach einer echten "Nummer neun", die sportlich und charakterlich perfekt ins Bayern-Profil passe. "Wir sind bereit, voll einzusteigen, wenn wir von einem Spieler sehr überzeugt sind", sagte Tuchel im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Ergebe sich nichts, "dann vertrauen wir den Spielern, die wir haben".

Im Poker um den englischen Nationalmannschaftskapitän Kane hatten sich die Spitzenfunktionäre des FC Bayern laut Bild-Zeitung mit Vertretern der Spurs zuletzt in London getroffen. Zu einem Durchbruch sei es dabei aber nicht gekommen. Kane (29), der wohl mindestens 100 Millionen Euro kosten würde, ging mit Tottenham am Freitag auf Australien-Reise.

In Bezug auf das Werben um den Innenverteidiger Min-Jae Kim von der SSC Neapel sagte Tuchel, der Name sei "kein allzu großes Geheimnis mehr, aber ich werde ihn nicht kommentieren". Der Südkoreaner könnte Lucas Hernandez ersetzen, der zu Paris St. Germain gewechselt war. Bisher hat der deutsche Rekordmeister Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) und Konrad Laimer (RB Leipzig) ablösefrei verpflichtet.

Thomas Tuchel hält Goretzka-Abschied für möglich

Die Zukunft des deutschen Nationalspielers Leon Goretzka (28) liegt Äußerungen von Trainer Thomas Tuchel zufolge nicht sicher bei Bayern München. "Es ist noch zu früh in der Transferperiode, um da eine endgültige Aussage zu treffen", sagte Tuchel am Samstag im Bayern-Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee.

Goretzka habe, "das ist mit Sicherheit kein Geheimnis", ein "unbefriedigendes Ende der Saison" erlebt: "Nicht nur im letzten Spiel, sondern in der letzten Phase. Für sich selbst und für uns auch." Tuchel betonte, der Mittelfeldspieler sei "einfach von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten. Da ist viel Luft nach oben, und unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen."

Allerdings könnten während der Transferzeit "immer Situationen entstehen, wie auch bei Lucas Hernandez, bei denen Spieler andere Pläne haben. Das habe ich von Leon jetzt nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung."

Leon Goretzkas Vertrag beim FC Bayern besitzt Gültigkeit bis 2026. Hernandez war zu Paris St. Germain gewechselt.

Neuer-Einsatz zum Saisonauftakt "zu ambitioniert"

Torhüter Manuel Neuer wird den Bundesliga-Saisonstart beim deutschen Meister Bayern München sehr wahrscheinlich verpassen. "Es ist ein sehr enger Zeitplan fürs erste Spiel, wir brauchen Zeit und Geduld - und die Zeit kriegt er auch", sagte Trainer Thomas Tuchel am Samstag im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee: "Immerhin ist das Manuel Neuer."

Der 37-Jährige werde "weiter ein individuelles Programm" absolvieren, sagte Tuchel, daher werde der Nationaltorhüter auch nicht mit auf die Asienreise des Vereins (24. Juli bis 3. August) gehen. "Er wird pendeln zwischen individuellem Athletik- und individuellem Torwarttraining. Der Plan ist, dass er nicht mit nach Asien fährt, sondern danach teil-integriert wird ins Mannschaftstraining", sagte Tuchel.

Der FC Bayern startet am 18. August bei Werder Bremen in die Saison, ein Einsatz dabei oder im Supercup gegen RB Leipzig sechs Tage zuvor erscheine "zu ambitioniert", betonte Tuchel. Neuer hatte sich im Dezember bei einer Skitour den Unterschenkel gebrochen und fällt seitdem aus. Er ist allerdings schon seit Wochen zurück im torwartspezifischen Training.