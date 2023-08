42 Millionen Euro Ablöse! Auch ein Weltmeister soll beim FC Bayern diskutiert worden sein

Zahlreiche Kandidaten wurden beim FCB für die Abwehr bereits gehandelt. Auch Juan Foyth war offenbar eine Option.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat sich bei seiner Suche nach einem Nachfolger für Benjamin Pavard offenbar auch mit Juan Foyth vom FC Villarreal beschäftigt. Wie Sport1 berichtet, sei der 25-jährige Argentinier in der Transfer-Taskforce diskutiert, letztlich aber für zu teuer befunden worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Foyth, der 2021 für 15 Millionen Euro Ablöse von Tottenham zum Gelben U-Boot wechselte, verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 42 Millionen Euro. Sein Vertrag bei Villarreal läuft noch bis 2026. Auch der FC Barcelona zeigte in vergangenen Transferperioden immer wieder Interesse an dem Weltmeister, am Ende war er aber auch den Katalanen zu teuer.

WIE GEHT ES WEITER? Ein Favorit auf die Pavard-Nachfolger ist beim FC Bayern aktuell Trevoh Chalobah vom FC Chelsea. Am Montagabend berichteten Fabrizio Romano und Sky, dass die beide Klubs wegen eines Transfers in Gesprächen stecken.

Laut der Redaktion des Transferexperten Gianluca Di Marzio hat Inter Mailand den Münchner Verantwortlichen unterdessen eine Deadline für einen möglichen Wechsel von Benjamin Pavard (27) gesetzt. Demnach wollen die Nerazzurri bis um 15 Uhr am Dienstagnachmittag (29. August) wissen, ob ein Deal zustande kommt.

