30 Millionen Euro für ein Duo: Eintracht Frankfurt will sich offenbar mit Transfers weiter verstärken

Zwei Transfers hat Eintracht Frankfurt bereits getätigt - aber es könnten mehr folgen. Die SGE ist angeblich an zwei Spielern dran.

WAS IST PASSIERT? Eintracht Frankfurt bleibt auf dem Transfermarkt weiter aktiv und steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von zwei neuen Spielern - Stürmer Arnaud Kalimuendo (Rennes) und Innenverteidiger Aurèle Amenda (BSC Young Boys).

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die französische L'Équipe berichtet, zeigen die Hessen besonders am 21 Jahre alten Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes Interesse. Dem Bericht zufolge sollen die Adler dem Ligue-1-Klub bereits ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro unterbreitet haben. Rennes ist einem Verkauf des Stürmers grundsätzlich nicht abgeneigt.

Kalimuendo, der 2022 für 20 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Stade Rennes gewechselt war, hat in der laufenden Saison vier Tore in 19 Partien geschossen. Sein Vertrag bei den Franzosen ist bis 2027 gültig.

Was die Stürmer-Position betrifft, sollen aber auch Namen wie Hugo Ekitike (Paris Saint-Germain), Sasa Kalajdzic (Wolverhampton Wanderers) und Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) auf der Liste stehen.

Doch nicht nur in der Offensive sieht die Eintracht angeblich Handlungsbedarf, auch in der Innenverteidigung wird nach neuen Spielern gesucht. Laut Sky soll der Bundesligist bei Aurèle Amenda (BSC Young Boys) kurz vor einer Einigung stehen und für ihn zwischen acht und zehn Millionen Euro inklusive Boni hinblättern. Der Schweizer selbst, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, zeige sich wechselwillig.

Die SGE hatte bereits Donny van de Beek von Manchester United für den Rest der Saison ausgeliehen. Erst am Mittwoch gab Frankfurt dann die Verpflichtung von Nathaniel Brown vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg bekannt.