MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern live: 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 1:1

In der 3. Liga spielen der MSV Duisburg und der 1. FC Kaiserslautern gegeneinander. Goal begleitet die Partie am Dienstagabend im LIVE-TICKER.

In der 3. Liga kommt es zu einem brisanten Duell zwischen zwei Teams, die im unteren Tabellendrittel um den Klassenverbleib kämpfen. Um 19 Uhr spielen der MSV Duisburg und der 1. FC Kaiserslautern gegeneinander.

Kaiserslautern ist mit 34 Punkten auf Platz 17, die Duisburger stehen vier Punkte besser da und rangieren auf Position 14. Wer das heutige Duell gewinnt, darf hoffen, der Verlierer hingegen muss weiter zittern. Goal ist heute im LIVE-TICKER dabei, zudem kommt MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im TV und LIVE-STREAM.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern 1:1 Tore 0:1 Hanslik (11.), 1:1 Götze (55.,OG) Aufstellung Duisburg Weinkauf - Sauer, Bitter, Gembalies, Sicker - Kamavuaka, Ma. Frey, Engin, Krempicki, Stoppelkamp - Bouhaddouz Aufstellung Lautern Spahic - Hercher, Sickinger (Sessa, 57.), Senger, Zuck - Götze (Bekhat, 66.), Rieder, J. Zimmer (Redondo, 57.), Ouahim, Hanslik - Pourie (Huth, 66.) Gelbe Karten Bitter (43.), Stoppelkamp (60.) - Ouahim (46.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: WECHSEL

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: WECHSEL

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

60 | Gelbe Karte für Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg)

58 | Der Treffer für den MSV ist nicht unverdient. Seit Wiederanpfiff zeigen sich die Zebras deutlich öfter in der gegnerischen Hälfte. Marco Antwerpen bringt derweil zwei frische Spieler.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: WECHSEL

Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Jean Zimmer, Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Kenny Redondo

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: WECHSEL

Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Carlo Sickinger, Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Nicolás Sessa

TOOOR! MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern 1:1 | Torschütze: Götze (Eigentor)

55 | Bitterer Gegentreffer für den FCK! Über Wilson Kamavuaka und Ahmet Engin kommt das Leder auf die rechte Außenbahn zu Maximilian Sauer. Der Rechtsverteidiger flankt in den Strafraum, wo Aziz Bouhaddouz zum Abschluss kommt. Keeper Avdo Spahic pariert stark, aber der Ball prallt von Felix Götze zurück in das eigene Tor.

54 | Die Begegnung spielt sich seit dem Seitenwechsel weitgehend in der Hälfte des 1. FC Kaiserslautern ab. Die Gäste stehen tief und werden vom MSV durchgängig bearbeitet.

51 | Nach einer Ecke kommt Wilson Kamavuaka überraschend aus fünf Metern zum Kopfball. Der geht direkt in die Arme von Avdo Spahic.

50 | Der MSV Duisburg ist in den ersten Minuten um Spielanteile bemüht und versucht das Leder in den eigenen Reihen zu halten. In Ballbesitz ziehen die Hausherren ihr Spiel deutlich breiter auf.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

46 | Für ein taktisches Foul holt sich Anas Ouahim seine 5. Gelber Karte in der laufenden Saison ab. Damit fehlt er am Wochenende gegen die SpVgg Unterhaching.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: HALBZEIT

HALBZEIT | Nach den ersten 45 Minuten führt der 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 beim MSV Duisburg. Die Hausherren kamen gut ins Spiel und hatten durch Wilson Kamavuaka nach einer Ecke die erste gute Gelegenheit. Kurz darauf gingen in der 11. Minute aber die Roten Teufel durch Daniel Hanslik in Führung. Anschließend bestimmten die Gäste weitgehend das Spiel. Die große Chance zum Ausgleich hatte der MSV in der 30. Minute durch einen Pfostenschuss von Aziz Bouhaddouz. Von da an war auch die Elf von Pavel Dotchev wieder besser im Spiel. Die hatte kurz vor der Pause noch einmal großes Glück, als ein vermeintliches Handspiel von Vincent Gembalies im Strafraum ungeahndet blieb.

45 | Hätte es Elfmeter für den FCK geben müssen? Einen Freistoß aus dem linken Halbfeld spielt Jean Zimmer flach an der Mauer vorbei in die linke Strafraumhälfte zu Daniel Hanslik. Der lässt einen Schuss ab, der von Vincent Gembalies abgeblockt wird. Die FCK-Spieler reklamieren Handspiel und die Wiederholung gibt ihnen Recht: Vincent Gembalies blockt den Ball mit dem Arm ab.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

43 | Die erste Gelbe Karte des Spiels geht an Joshua Bitter, der Daniel Hanslik an der linken Seitenlinie zu Boden bringt.

41 | Nach einem Foulspiel von Wilson Kamavuaka an Anas Ouahim geraten die beiden Spieler aneinander. Schiedsrichter Jonas Weickenmeier ruft beide zu sich und sorgt für Ruhe.

38 | Moritz Stoppelkamp bekommt das Leder bei einer Flanke von Philipp Hercher in die Weichteile. Der Duisburger bekommt einen Moment zum Durchatmen. Gleich geht's mit Einwurf für die Gäste weiter.

35 | Die Schlussphase der ersten Halbzeit bricht an. Wer zeigt sich noch einmal gefährlich vor dem gegnerischen Tor?

32 | Der Pfostentreffer scheint die Hausherren etwas aufgeweckt zu haben. Es wird jetzt zielstrebiger der Weg nach vorne gesucht.

30 | Pfosten! Aziz Bouhaddouz setzt sich an der linken Strafraumkante gegen Philipp Hercher durch und hämmert aus 15 Metern einfach mal auf den Kasten von Avdo Spahic. Pech für den MSV: Sein Schuss wird noch leicht abgefälscht und knallt gegen den linken Pfosten!

27 | Anas Ouahim schickt Hendrick Zuck in die linke Strafraumhälfte Richtung Grundline. Mit einem schnellen Haken kommt Zuck noch an Joshua Bitter vorbei, doch dann kommt Maximilian Sauer dazwischen und klärt zur Ecke.

23 | Nach einem Zweikampf mit Arne Sicker bleibt Jean Zimmer am Boden liegen. Der FCK-Kapitän muss behandelt werden.

22 | Mittlerweile sind die Gäste durchaus die bessere Mannschaft. Die Elf von Marco Antwerpen erspielt sich immer wieder Überzahlsituationen und lässt den MSV mit seiner kompakten Spielweise nicht bis in das letzte Drittel vordringen.

19 | Es gibt eine weitere Ecke für die Roten Teufel. Dabei springt Daniel Hanslik unglücklich in Aziz Bouhaddouz hinein. Die Partie ist unterbrochen und die blutige Nase von Bouhaddouz wird versorgt.

17 | Jean Zimmer holt auf der rechten Außenbahn stark einen Eckball heraus. Die folgende Hereingabe findet im Sechzehner aber keinen Abnehmer.

15 | Nach einer Viertelstunde hat der 1. FC Kaiserslautern mehr Ballbesitz vorzuweisen. Bei Torschüssen und Ecken sind die beiden Teams gleich auf.

12 | Ein wichtiger Treffer für die Gäste, der sich zuvor nicht unbedingt anbahnte. Wie reagieren die Zebras auf den Rückstand?

TOOOR! MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern 0:1 | Torschütze: Hanslik

11 | Da zappelt der Ball im Netz! Jean Zimmer schickt mit einem wunderschönen Pass in die Schnittstelle Philipp Hercher auf dem rechten Flügel. Der passt knallhart vor den Kasten, wo Daniel Hanslik perfekt einläuft aus sieben Metern das Leder in die Maschen haut.

8 | Moritz Stoppelkamp hebt aus dem linken Halbfeld den Ball in die Box. Dort kommt Felix Götze aber allen MSV-Spielern zuvor. Mit einem Einwurf für den MSV geht's weiter.

6 | Da hat nicht viel gefehlt! Moritz Stoppelkamp schlägt von der rechten Seite einen Eckball in den Strafraum, wo sich Wilson Kamavuaka artistisch gegen Felix Götze durchsetzt. Die Direktabnehme aus acht Metern zischt haarscharf über den Querbalken.

4 | In Person von Marlon Frey melden sich auch die Hausherren. Der Winterneuzugang probierts aus der zweiten Reihe, doch der Schuss ist etwas zu unplatziert und Avdo Spahic fängt das Leder aus der Luft.

3 | Eine erste Ecke führt der 1. FC Kaiserslautern kurz aus. In halblinker Position 15 Meter vor dem Tor kommt Marvin Pourie an die Kugel. Sein flacher Schuss aus der Drehung geht aber drei Meter am linken Pfosten vorbei.

2 | Auf dem Stadion Parkplatz haben sich etliche MSV-Fans mit ihren Autos versammelt und unterstützen ihre Mannschaft lautstark mit einem Hupkonzert.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Marco Antwerpen vertraut weitgehend auf die Elf, die am Wochenende drei Punkte im Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken einsackte. Lediglich Nicolás Sessa bleibt draußen. Für den bei der TSG Hoffenheim ausgebildeten Mittelfeldmann rückt FCK-Eigengewächs Carlo Sickinger in die Startformation.

Vor Beginn | Im Vergleich zum 1:1 gegen Waldhof Mannheim wechselt Pavel Dotchev das Personal auf zwei Positionen. Dominik Schmidt steht nicht im Kader (Sperre) und Lukas Scepanik muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Neu in der Startaufstellung stehen Arne Sicker und Joshua Bitter.

Shaka! 🤙🏄🤙



David #Tomic & Co. sind da! Nach lautem Empfang von außerhalb, geht's für unsere Meidericher Jungs jetzt in die ruhige schauinsland-reisen-arena. Kurz umziehen und dann auf'n Platz. #Gemeinsam1902 #MSVFCK #3Liga pic.twitter.com/WFMzxHNe3q — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) April 20, 2021

Vor Beginn | Doch auch der 1. FC Kaiserslautern ist auf einem aufsteigenden Ast und ebenfalls seit vier Partien ohne Niederlage. Genau wie der MSV mit zwei Remis und zwei Siegen. Selbstvertrauen bringen also auch die Gäste aus Rheinland-Pfalz mit. "Wir wissen, dass das eine schwierige Auswärtsaufgabe wird, sind durch den Derbysieg aber selbstbewusst", so FCK-Coach Marco Antwerpen.

Vor Beginn | Am 21. Spieltag standen die Hausherren noch als Tabellenletzter da - seither geht es aufwärts. Nur zwei der vergangenen zehn Begegnungen gingen verloren. Mittlerweile ist man mit zwei Remis und zwei Siegen seit vier Spielen ungeschlagen und geht mit genügend Selbstvertrauen in das Saisonfinale. "Wir wollen zu Hause gewinnen, unseren Vorsprung ausbauen", gibt Trainer Pavel Dotchev die Marschroute vor.

Vor Beginn | Die beiden Vereine stecken einige Spieltage vor Saisonende mitten im Abstiegskampf. Die Gäste aus Kaiserslautern stehen mit 34 Punkten auf dem 17. Platz, haben aber mit dem punkgleichen FC Bayern München zwei und dem SV Meppen (37 Punkte) das rettende Ufer in Sichtweite. Nur einen Punkt vor Meppen steht auch schon der MSV Duisburg, der allerdings noch ein Nachholspiel gegen Dynamo Dresden zu absolvieren hat.

Vor Beginn | Hallo und herzlich willkommen zum 33. Spieltag in der 3. Liga. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und wir schauen auf das Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Kaiserslautern. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Viel Spaß!

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Duisburg : Weinkauf - Sauer, Bitter, Gembalies, Sicker - Kamavuaka, Ma. Frey, Engin, Krempicki, Stoppelkamp - Bouhaddouz

Aufstellung Kaiserslautern : Spahic - Hercher, Sickinger, Senger, Zuck - Götze, Rieder, J. Zimmer, Ouahim, Hanslik - Pourie

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute ... ... im TV Magenta Sport ... im LIVE-STREAM Magenta Sport ... LIVE-TICKER Goal

In der 3. Liga wird heute der 33. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Duisburg und Lautern heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Die Tabelle vor der Partie

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Hansa Rostock 32 45:28 17 61 2. SG Dynamo Dresden 31 51:26 25 59 3. FC Ingolstadt 31 43:34 9 58 4. 1860 München 32 59:28 31 57 5. 1. FC Saarbrücken 32 55:46 9 49 6. SC Verl 32 60:49 11 48 7. SV Wehen Wiesbaden 31 51:43 8 48 8. FC Viktoria Köln 32 44:49 -5 46 9. Türkgücü München 32 40:42 -2 43 10. FSV Zwickau 32 39:40 -1 42 11. Waldhof Mannheim 31 40:43 -3 39 12. Hallescher FC 32 36:53 -17 39 13. Magdeburg 32 32:40 -8 38 14. MSV Duisburg 31 41:52 -11 38 15. SV Meppen 31 32:51 -19 36 16. Bayern München II 32 41:46 -5 34 17. 1. FC Kaiserslautern 32 34:40 -6 34 18. KFC Uerdingen 05 32 32:42 -10 33 19. VfB Lübeck 31 34:46 -12 30 20. SpVgg Unterhaching 31 35:46 -11 28

MSV Duisburg vs. 1. FC Kaiserslautern im LIVE-TICKER: Das Duell der 3. Liga im Überblick