3. Liga live: 1860 München vs. SC Freiburg II heute im LIVE-TICKER

In der 3. Liga kommt es am Samstag zum Duell zwischen 1860 München und dem SC Freiburg II. Goal begleitet die vollen 90 Minuten im LIVE-TICKER.

Richtungsweisendes Spiel in der 3. Liga: Der TSV 1860 München empfängt heute um 14 Uhr die zweite Mannschaft des SC Freiburg im Stadion an der Grünwalder Straße.

Das heutige Duell zwischen den beiden Teams spielt sich in der unteren Tabellenhälfte ab. Wer schafft den Befreiungsschlag? Wir begleiten das Spiel im kostenlosen LIVE-TICKER - hier seht Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM.

1860 München vs. SC Freiburg II im LIVE-TICKER | Vor Beginn

Vor Beginn | Im Vergleich zur gelungenen Pokalpartie nimmt der Sechzig-Coach nur eine personelle Veränderung vor: Fabian Greilinger verteidigt hinten links für den angeschlagenen Phillipp Steinhart. Yannick Deichmann hat es nach seiner Blessur aus dem Schalke-Spiel rechtzeitig in die Startelf geschafft.

Vor Beginn | Freiburg II konnte zuletzt das Heimspiel gegen Verl mit 3:2 gewinnen. Michael Köllner warnte im Vorfeld vor den Breisgauern: 'Freiburg II ist eine ganz andere Mannschaft als Schalke. Sie haben einen brutalen Ballbesitz - da kommst du ganz schwer an die Kugel ran. Völlig ungewöhnlich ist auch, dass sie fast alle Tore aus Standards erzielt haben.'

Vor Beginn | Allerdings läuft es den Sechzigern in der Liga noch nicht rund. Nach dem gestrigen Heimsieg der Viktoria aus Köln ist man sogar auf einen Abstiegsrang abgerutscht. Der heutige Gegner Freiburg II hat bereits zwei Punkte mehr auf dem Konto. Der letzte Ligadreier der Münchner Löwen ist mittlerweile sieben Partien her, zuletzt spielte man drei Mal in Folge 1:1.

Vor Beginn | Groß war die Freude unter der Woche im blauen Teil Münchens. Bundesliga-Absteiger Schalke konnte durch ein frühes Tor von Stefan Lex aus dem DFB-Pokal gekickt werden. Da neben den Bayern auch Ingolstadt, Nürnberg, Regensburg und Augsburg die Segel streichen mussten, hat 1860 den ersten Titel der Saison bereits sicher: Beste bayrische Pokalmannschaft.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 14. Spieltages: 1860 München vs. SC Freiburg II.

1860 München vs. SC Freiburg II im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung 1860 München:

1 Hiller - 20 Deichmann, 3 Niklas Lang, 6 Salger, 11 Greilinger - 17 Wein, 14 Dressel - 7 Lex, 15 Bär, 19 Biankadi - 9 Mölders.

Aufstellung SC Freiburg II:

1 Atubolu - 16 Rosenfelder, 6 Braun-Schumacher, 20 Tan-Kenneth Schmidt - 2 Treu, 12 Tauriainen, 39 Robert Wagner, 28 Risch - 31 Kammerbauer, 8 Leopold, 23 Kehrer

1860 München vs. SC Freiburg II im LIVE-TICKER: Der Tabellenstand vor dem 14. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 1. FC Magdeburg 13 26:13 13 28 2 Eintracht Braunschweig 13 23:14 9 23 3 1. FC Saarbrücken 13 21:16 5 21 4 VfL Osnabrück 13 16:11 5 21 5 Waldhof Mannheim 12 18:10 8 20 6 Borussia Dortmund II 13 20:16 4 20 7 1. FC Kaiserslautern 13 18:9 9 19 8 FC Viktoria 1889 Berlin 13 23:17 6 18 9 SV Wehen Wiesbaden 13 20:18 2 18 10 Hallescher FC 13 21:20 1 18 11 SV Meppen 13 16:20 -4 18 12 Türkgücü München 13 15:19 -4 18 13 FSV Zwickau 13 15:16 -1 16 14 SC Verl 13 23:25 -2 16 15 SC Freiburg II 13 11:18 -7 16 16 TSV 1860 München 12 11:12 -1 14 17 MSV Duisburg 13 16:22 -6 13 18 Viktoria Köln 13 15:21 -6 13 19 Würzburger Kickers 13 8:17 -9 11 20 TSV Havelse 13 10:32 -22 7

