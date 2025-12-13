Am heutigen Samstagnachmittag, 13. Dezember, kommt es in der 3. Liga zum Topspiel zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen. Das Duell steigt um 16.30 Uhr in der Sportclub Arena in Verl.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

3. Liga heute live: Wer zeigt / überträgt SC Verl vs. Rot Weiss Essen im Live Stream und live im Free TV?

Das Topspiel der 3. Liga am heutigen Samstag wird live und exklusiv bei MagentaSport übertragen. Die Sendung startet um 16.15 Uhr mit den Vorberichten, moderiert von Holger Speckhahn. Martin Hahn kommentiert das Duell zwischen Verl und Essen.

Wenn Ihr kein MagentaSport-Abo abschließen wollt, könnt Ihr die Begegnung auch auf OneFootballTV sehen. Dort müsst Ihr eine einmalige gebühr von 4,99 Euro zahlen, um Zugriff auf die Übertragung des Telekom-Dienstes zu erhalten.

Der SC Verl ist mittendrin im Meisterschaftskampf. Nach 17 Spieltagen hat der Sportclub 31 Punkte auf dem Konto und steht auf Platz drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Energie Cottbus beträgt vier Zähler.

Die Mannschat von Trainer Tobias Strobl ist seit mittlerweile neun Ligaspielen ohne Niederlage. Letzte Woche gab es aber ein enttäuschendes 2:2-Remis gegen den Vorletzten aus Havelse. Dem Aufsteiger gelang trotz einer Halbzeit in Unterzahl in der Nachspielzeit der Ausgleich.

Rot-Weiss Essen ist der direkte Tabellennachbar vom SC Verl. RWE hat nämlich nur einen einzigen Punkt weniger geholt als der heutige Gegner und liegt somit in der Tabelle auf dem vierten Platz.

Die Essener haben in den letzten neun Spielen nur eine Niederlage hinnehmen müssen und zwar ein knappes 2:3 gegen Spitzenreiter Cottbus. Am letzten Spieltag sicherte Marek Janssen Rot-Weiss Essen im Duell gegen Stuttgart II noch einen Punkt dank seinem Ausgleichstreffer in der 89. Spielminute.

