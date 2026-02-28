Goal.com
Deutschland 3 Liga
Erzgebirge Aue
Osnabrück
Andreas Pfeffer

3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt Erzgebirge Aue vs. VfL Osnabrück im TV und Live Stream?

In der 3. Liga empfängt heute Erzgebirge Aue den Tabellendritten VfL Osnabrück. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der 3. Liga wird am heutigen Samstag, 28. Februar, der 26. Spieltag mit sechs Partien fortgesetzt. In einem der fünf um 14 Uhr beginnenden Spiele hat Erzgebirge Aue das Team des VfL Osnabrück zu Gast. Im eins-Erzgebirgsstadion rollt ab 14 Uhr der Ball.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Erzgebirge Aue vs. VfL Osnabrück heute live im TV und im Stream sehen könnt.

 mdr.de 

Eine Liveübertragung von Aue vs. Osnabrück ist heute für alle Fußballfans kostenlos zugänglich. Der MDR zeigt die Begegnung im Livestream, den ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek findet.

Zusätzlich stellt wie gewohnt MagentaSport  eine Liveübertragung in TV und Livestream zur Verfügung. Die Übertragung des Einzelspiels mit Kommentator Markus Herwig und Moderator Hannes Jakobi beginnt um 13.45 Uhr. Aue vs. Osnabrück ist auch Teil der heutigen Drittliga-Konferenz auf MagentaSport. Grundvoraussetzung für die Nutzung des Pay-TV-Anbieters der Telekom ist ein kostenpflichtiges Abo. Bezahlen müsst Ihr auch für das Pay-per-View-Angebot des Livestreams auf der Sportplattform OneFootball (4,99 Euro). 
Anstoßzeit Erzgebirge Aue gegen Osnabrück

Erzgebirge Aue vs. Osnabrück: Aufstellungen

Erzgebirge Aue vs Osnabrück Voraussichtliche Aufstellungen

  • C. Dabrowski

  • T. Schultz

News über Erzgebirge Aue

Aue ist extrem schlecht in das Fußballjahr 2026 gestartet. Aus sechs Partien holte Erzgebirge lediglich zwei Punkte. Kein Wunder, dass das Team mitten im Abstiegskampf steckt. Mit 24 Punkten belegt Aue derzeit den ersten direkten Abstiegsplatz (Platz 17). Zum rettenden Ufer fehlen vier Punkte. 

News über Osnabrück

Der VfL ist in diesem Jahr ein eifriger Punktesammler: 14 Punkte aus sechs Spielen verdeutlichen das. In der Tabelle sprangen die Niedersachsen deshalb auf Relegationsplatz drei nach vorne. Die Rückkehr in die 2. Bundesliga ist für den VfL in dieser Saison auf jeden Fall drin. Auswärts ist Osnabrück das beste Team der 3. Liga. 

AUE
4/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

OSN
9/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

AUE

Letzte 5 Spiele

OSN

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

5

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Erzgebirge Aue vs Osnabrück: Die Tabellen

