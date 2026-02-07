Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoErzgebirge Aue
team-logoSaarbruecken
Hier ansehen
Dennis Klose

3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt Erzgebirge Aue vs. 1. FC Saarbrücken im Live Stream und Fernsehen?

In der 3. Liga kommt es heute zum Kellerduell zwischen Erzgebirge Aue und dem 1. FC Saarbrücken. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag (7. Februar) treten am 23. Spieltag der 3. Liga Erzgebirge Aue und der 1. FC Saarbrücken gegeneinander an. Das eins-Erzgebirgsstadion (Aue-Bad Schlema) dient als Schauplatz der Begegnung. Los geht es um 14 Uhr. Das Hinspiel endete 4:1 für Saarbrücken.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt Erzgebirge Aue vs. 1. FC Saarbrücken im Live Stream und Fernsehen?

MagentaSportHier ansehen
SRHier ansehen

Gute Nachrichten für die Zuschauer: Die Begegnung ist live im Free-TV beim SR zu sehen. Der Sender startet seine Übertragung kurz vor dem Anpfiff um 13.58 Uhr, zudem steht ein kostenloser Livestream zur Verfügung.

Alternativ zeigt auch MagentaSport das Spiel live. Beim Angebot der Telekom beginnt die Vorberichterstattung bereits um 13.45 Uhr. Durch die Sendung führt Moderatorin Stefanie Blochwitz, kommentiert wird die Partie von Andreas Mann. Für den Empfang von MagentaSport ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Die Übertragung seht Ihr zudem im kostenpflichtigen Einzelstream bei OneFootball.

Anstoßzeit Erzgebirge Aue gegen 1. FC Saarbrücken 

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Saarbrücken: Aufstellungen

Erzgebirge Aue vs Saarbruecken Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Jens Härtel

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Jürgen Luginger

Deutschland 3 Liga
Erzgebirge Aue crest
Erzgebirge Aue
AUE
Saarbruecken crest
Saarbruecken
SAB

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Erzgebirge Aue

Auf die Entlassung von Jens Härtel folgt Christoph Dabrowski als neuer Cheftrainer von Erzgebirge Aue. Seine erste Trainingseinheit leitete der neue Übungsleiter am Mittwoch. Der 56-Jährige war bis Dezember 2024 Trainer von RW Essen und ist seither ohne Verein gewesen. Sportchef Michael Tarnat und Dabrowski kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Hannover 96.

News über Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken wartet seit dem 7. Spieltag auf einen Dreier in der 3. Liga, steht in der Tabelle aber dennoch noch auf Rang 16. Bei einer Niederlage in Aue würde die Mannschaft von Trainer Jürgen Lunginger die Hausherren vorbeiziehen lassen.

Form

AUE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SAB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

AUE

Letzte 5 Spiele

SAB

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

4

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Saarbrücken: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Nützliche Links

Werbung
0