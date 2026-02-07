Am heutigen Samstag (7. Februar) treten am 23. Spieltag der 3. Liga Erzgebirge Aue und der 1. FC Saarbrücken gegeneinander an. Das eins-Erzgebirgsstadion (Aue-Bad Schlema) dient als Schauplatz der Begegnung. Los geht es um 14 Uhr. Das Hinspiel endete 4:1 für Saarbrücken.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt Erzgebirge Aue vs. 1. FC Saarbrücken im Live Stream und Fernsehen?

Gute Nachrichten für die Zuschauer: Die Begegnung ist live im Free-TV beim SR zu sehen. Der Sender startet seine Übertragung kurz vor dem Anpfiff um 13.58 Uhr, zudem steht ein kostenloser Livestream zur Verfügung.

Alternativ zeigt auch MagentaSport das Spiel live. Beim Angebot der Telekom beginnt die Vorberichterstattung bereits um 13.45 Uhr. Durch die Sendung führt Moderatorin Stefanie Blochwitz, kommentiert wird die Partie von Andreas Mann. Für den Empfang von MagentaSport ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Die Übertragung seht Ihr zudem im kostenpflichtigen Einzelstream bei OneFootball.

Anstoßzeit Erzgebirge Aue gegen 1. FC Saarbrücken

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Saarbrücken: Aufstellungen

Erzgebirge Aue vs Saarbruecken Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Jens Härtel Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Jürgen Luginger

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Erzgebirge Aue

Auf die Entlassung von Jens Härtel folgt Christoph Dabrowski als neuer Cheftrainer von Erzgebirge Aue. Seine erste Trainingseinheit leitete der neue Übungsleiter am Mittwoch. Der 56-Jährige war bis Dezember 2024 Trainer von RW Essen und ist seither ohne Verein gewesen. Sportchef Michael Tarnat und Dabrowski kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Hannover 96.

News über Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken wartet seit dem 7. Spieltag auf einen Dreier in der 3. Liga, steht in der Tabelle aber dennoch noch auf Rang 16. Bei einer Niederlage in Aue würde die Mannschaft von Trainer Jürgen Lunginger die Hausherren vorbeiziehen lassen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Erzgebirge Aue vs. 1. FC Saarbrücken: Die Tabellen

